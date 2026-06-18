به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز پنجشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر حفاری غیرمجاز و برداشت سنگ از مراتع و مناطق کوهستانی بخش ترکمانچای، رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت.

و ی گفت: در این عملیات ۱.۵ تن سنگ قاچاق کشف و ۳ خودروی متخلفان توقیف شد.

وی با بیان اینکه پلیس با هرگونه دست‌اندازی به منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست با قاطعیت برخورد می‌کند، افزود: مأموران پاسگاه انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، محل دقیق فعالیت این متخلفان را در ارتفاعات منطقه شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: مأموران در عملیاتی ضربتی و موفق، ۵ نفر را حین ارتکاب جرم دستگیر کردند و سه دستگاه خودروی باری که برای حمل سنگ‌های استخراج‌شده مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد.

سرهنگ رفیعی با اشاره به کشف یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم سنگ استخراج‌شده از این محل، خاطرنشان کرد: علاوه بر توقیف خودروها، تمامی ادوات و تجهیزات حفاری نیز کشف و ضبط شد.

وی در پایان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق عامه و منابع طبیعی، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و اموال مکشوفه نیز در اختیار اداره مربوطه قرار گرفت.