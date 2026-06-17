  1. استانها
  2. ایلام
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۰

معاون اجرایی رئیس جمهور وارد ایلام شد

معاون اجرایی رئیس جمهور وارد ایلام شد

ایلام - جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور وارد ایلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور صبح چهارشنبه از طریق فرودگاه شهدای شهر ایلام، مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.

افتتاح و بازدید از چند پروژه از جمله برنامه های قائم پناه در استان است.

کد مطلب 6862686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها