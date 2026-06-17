به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور صبح چهارشنبه از طریق فرودگاه شهدای شهر ایلام، مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.
افتتاح و بازدید از چند پروژه از جمله برنامه های قائم پناه در استان است.
ایلام - جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور وارد ایلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور صبح چهارشنبه از طریق فرودگاه شهدای شهر ایلام، مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.
افتتاح و بازدید از چند پروژه از جمله برنامه های قائم پناه در استان است.
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