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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۰

سلامت روده به سلامت مغز منجر می شود

سلامت روده به سلامت مغز منجر می شود

اصفهان-رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که سلامت روده به سلامت مغز منجر میشود، رژیم‌های غذایی غنی از فیبر می‌توانند اثرات مثبتی بر سلامت روان داشته باشد.

سید محمد حسین روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطالعات متعدد نشان داده است که دریافت کافی فیبر غذایی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی ـ عروقی را کاهش دهد، به کنترل چربی خون کمک کند، فشار خون را در محدوده مطلوب نگه دارد و حتی در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش فیبر در حفظ سلامت بدن گفت: فیبر موجود در نان کامل علاوه بر کمک به عملکرد طبیعی دستگاه گوارش، آثار گسترده‌ای بر سلامت عمومی بدن دارد.

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: فیبر موجود در نان کامل سرعت تخلیه معده را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود فرد برای مدت طولانی‌تری احساس سیری داشته باشد. این ویژگی از پرخوری، ریزه‌خواری و مصرف تنقلات پرکالری جلوگیری می‌کند و در نتیجه به کنترل وزن کمک خواهد کرد.

وی بیان کرد: در یک رژیم غذایی متعادل حدود ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز بدن باید از منابع کربوهیدراتی تأمین شود و نان یکی از مهم‌ترین این منابع به شمار می‌رود. بنابراین حذف کامل نان از رژیم غذایی اقدامی غیرعلمی است و آنچه اهمیت دارد انتخاب نوع مناسب نان و مصرف متعادل آن است.

روحانی اعلام کرد: به همین دلیل مصرف منظم نان کامل بخشی مهم از یک الگوی غذایی سالم محسوب می‌شود،

وی با اشاره به ارتباط مصرف نان با کنترل وزن بیان کرد: برخلاف تصور رایج، عامل اصلی افزایش وزن صرفاً مصرف نان نیست، بلکه نوع نان و میزان مصرف آن اهمیت دارد.

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأکید کرد: نان سفید به دلیل فیبر کم، سریع‌تر هضم و جذب می‌شود و می‌تواند موجب افزایش ناگهانی قند خون و احساس گرسنگی زودهنگام شود.

این متخصص تغذیه با اشاره به نقش نان در مدیریت بیماری دیابت تصریح کرد: افراد مبتلا به دیابت باید در انتخاب نوع نان دقت بیشتری داشته باشند. وجود فیبر در نان کامل موجب می‌شود جذب کربوهیدرات‌ها به تدریج انجام شود و افزایش قند خون پس از مصرف غذا با شدت کمتری رخ دهد

کد مطلب 6862735

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