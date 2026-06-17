سلامت روده به سلامت مغز منجر می شود

سید محمد حسین روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطالعات متعدد نشان داده است که دریافت کافی فیبر غذایی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی ـ عروقی را کاهش دهد، به کنترل چربی خون کمک کند، فشار خون را در محدوده مطلوب نگه دارد و حتی در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش فیبر در حفظ سلامت بدن گفت: فیبر موجود در نان کامل علاوه بر کمک به عملکرد طبیعی دستگاه گوارش، آثار گسترده‌ای بر سلامت عمومی بدن دارد.

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: فیبر موجود در نان کامل سرعت تخلیه معده را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود فرد برای مدت طولانی‌تری احساس سیری داشته باشد. این ویژگی از پرخوری، ریزه‌خواری و مصرف تنقلات پرکالری جلوگیری می‌کند و در نتیجه به کنترل وزن کمک خواهد کرد.

وی بیان کرد: در یک رژیم غذایی متعادل حدود ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز بدن باید از منابع کربوهیدراتی تأمین شود و نان یکی از مهم‌ترین این منابع به شمار می‌رود. بنابراین حذف کامل نان از رژیم غذایی اقدامی غیرعلمی است و آنچه اهمیت دارد انتخاب نوع مناسب نان و مصرف متعادل آن است.

روحانی اعلام کرد: به همین دلیل مصرف منظم نان کامل بخشی مهم از یک الگوی غذایی سالم محسوب می‌شود،

وی با اشاره به ارتباط مصرف نان با کنترل وزن بیان کرد: برخلاف تصور رایج، عامل اصلی افزایش وزن صرفاً مصرف نان نیست، بلکه نوع نان و میزان مصرف آن اهمیت دارد.

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأکید کرد: نان سفید به دلیل فیبر کم، سریع‌تر هضم و جذب می‌شود و می‌تواند موجب افزایش ناگهانی قند خون و احساس گرسنگی زودهنگام شود.

این متخصص تغذیه با اشاره به نقش نان در مدیریت بیماری دیابت تصریح کرد: افراد مبتلا به دیابت باید در انتخاب نوع نان دقت بیشتری داشته باشند. وجود فیبر در نان کامل موجب می‌شود جذب کربوهیدرات‌ها به تدریج انجام شود و افزایش قند خون پس از مصرف غذا با شدت کمتری رخ دهد