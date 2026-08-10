به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «کور اوغلی» به کارگردانی یعقوب صدیقجمال از روز جمعه ۲۳ مردادماه ساعت ۲۱:۳۰ در فضای باز روی صحنه میرود و مخاطبان تبریزی شاهد تجربهای متفاوت از این اثر نمایشی خواهند بود.
این اجرا ششمین مرحله اجرای نمایش «کور اوغلی» از سال ۱۳۷۹ تاکنون محسوب میشود که این بار با تغییر فضای اجرا، امکان استفاده گستردهتر از ظرفیتهای محیطی و جلوههای نمایشی را فراهم کرده است.
یعقوب صدیقجمال، کارگردان نمایش «کور اوغلی»، عصر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به پیوند این اثر با فرهنگ و داستانهای مردم منطقه اظهار کرد: داستان کور اوغلی با ما پیوند خورده است و وابستگی عمیقی به این داستان داریم.
وی افزود: اجرای این مرحله در فضای باز و با توجه به شرایط آبوهوایی تبریز، یک ریسک محسوب میشود که با اشتیاق آن را پذیرفتهایم.
کارگردان نمایش «کور اوغلی» با اشاره به دلایل انتخاب فضای باز برای اجرای این اثر گفت: این فضا ظرفیتهای بیشتری برای استفاده از اسبها و اجرای گستردهتر جلوههای ویژه در اختیار گروه قرار میدهد و میتواند تجربه متفاوتی را برای تماشاگران رقم بزند.
صدیقجمال با اشاره به ترکیب بازیگران این نمایش نیز گفت: ترکیب اصلی بازیگران حفظ شده است، اما تعدادی از بازیگران نوجوان نیز به گروه اضافه شدهاند که حضور آنها میتواند پویایی بیشتری به اثر ببخشد.
وی تأکید کرد: هدف ما حرفهای بودن است و به دنبال ایجاد حاشیه نیستیم و تلاش داریم تمرکز اصلی بر کیفیت اجرا و ارائه مناسب اثر به مخاطبان باشد.
گفتنی است این پروژه نمایشی با همکاری گروهی از عوامل تخصصی اجرا میشود که نیما انهاری به عنوان تهیهکننده، نوید محمدی به عنوان مدیر رسانهای، غلامرضا میرزازاده به عنوان آهنگساز، الناز خداددی به عنوان طراح لباس و سرپرست بانوان گروه و علیرضا علیراد به عنوان سرپرست گروه آقایان در آن حضور دارند.
اجرای «کور اوغلی» در فضای باز، استفاده از اسبها و بهرهگیری از جلوههای ویژه، از جمله ویژگیهای مرحله جدید اجرای این اثر است که قرار است از ۲۳ مردادماه در تبریز پیش روی مخاطبان قرار گیرد.
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