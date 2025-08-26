۵۳۸ واحد نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی افتتاح شد

امیر عمیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت سال جاری دو هزار و ۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان افتتاح شد، ابراز داشت: از این تعداد ۵۳۷ واحد در شاهرود و میامی به بهره برداری رسید.
وی افزود: این واحدها در قالب طرحهای حمایتی، خود مالکی و بازآفرینی شهری اجرا شده و با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به بهرهبرداری رسیدند.
مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه مراحل ساخت منازل مسکونی نهضت ملی مسکن در حال انجام است، ابراز داشت: تأمین مسکن از اولویتهای مهم دولت برای شرق استان سمنان در دستور کار است.
عمیدی با بیان اینکه تاکنون ۲۷ هزار و ۴۷۰ متقاضی مسکن از شاهرود و میامی در سامانه ثبتنام کردند، تصریح کرد: از این تعداد ۲۰ هزار و ۹۶۷ نفر دارای شرایط لازم برای دریافت واحد مسکونی شناخته شدند.
وی افزود: برای خانه دار شدن مردم تلاش میشود برای تکمیل پروژههای مسکن سازی محرومان و نیازمندان جامعه قطعاً همراهی خیران و دستگاههای اجرایی نیز لازم است.
