  1. استانها
  2. سمنان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

۵۳۸ واحد نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی افتتاح شد

۵۳۸ واحد نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی افتتاح شد

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از افتتاح ۵۳۸ واحد نهضت ملی مسکن در شاهرود و میامی طی هفته دولت خبر داد و گفت: هدف از این اقدام تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است.

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت سال جاری دو هزار و ۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان افتتاح شد، ابراز داشت: از این تعداد ۵۳۷ واحد در شاهرود و میامی به بهره برداری رسید.

وی افزود: این واحدها در قالب طرح‌های حمایتی، خود مالکی و بازآفرینی شهری اجرا شده و با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به بهره‌برداری رسیدند.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه مراحل ساخت منازل مسکونی نهضت ملی مسکن در حال انجام است، ابراز داشت: تأمین مسکن از اولویت‌های مهم دولت برای شرق استان سمنان در دستور کار است.

عمیدی با بیان اینکه تاکنون ۲۷ هزار و ۴۷۰ متقاضی مسکن از شاهرود و میامی در سامانه ثبت‌نام کردند، تصریح کرد: از این تعداد ۲۰ هزار و ۹۶۷ نفر دارای شرایط لازم برای دریافت واحد مسکونی شناخته شدند.

وی افزود: برای خانه دار شدن مردم تلاش می‌شود برای تکمیل پروژه‌های مسکن سازی محرومان و نیازمندان جامعه قطعاً همراهی خیران و دستگاه‌های اجرایی نیز لازم است.

کد خبر 6570992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها