به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان؛ آزمون زبان msrt روز جمعه دوم مرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

مهلت ثبت نام در این دوره آزمون زبان msrt در حوزه هایی که دارای ظرفیت خالی هستند، از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه هفتم تیر ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۴، روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

حوزه‌های برگزاری در تقویم آزمون درج خواهد شد.

براساس این گزارش، مقرر بود نخستین دوره آزمون زبان MSRT در سال ۱۴۰۵، در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شود که به یکم خردادماه همان سال تغییر یافت. با این حال، به دلیل شرایط خاص کشور و وضعیت ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، برگزاری آزمون در خردادماه نیز لغو و به مردادماه موکول شد.