حجت‌الاسلام مهدی براتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش طلایه‌داران تبلیغ محرم شهرستان بجنورد چهارشنبه ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش در حسینیه شهدا واقع در جنب مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد گفت: حجت‌الاسلام رضا نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، در این همایش حضور خواهد داشت.

براتیان با دعوت از فعالان فرهنگی و مبلغان دینی برای حضور در این برنامه، بیان کرد: همایش طلایه‌داران تبلیغ محرم با هدف هماهنگی برنامه‌های تبلیغی و تبیین مأموریت‌های مبلغان در ایام محرم برگزار می‌شود.