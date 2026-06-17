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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

براتیان: همایش طلایه‌داران تبلیغ محرم در بجنورد برگزار می‌شود

براتیان: همایش طلایه‌داران تبلیغ محرم در بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد- رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد گفت: همایش طلایه‌داران تبلیغ محرم با حضور نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در بجنورد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی براتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش طلایه‌داران تبلیغ محرم شهرستان بجنورد چهارشنبه ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش در حسینیه شهدا واقع در جنب مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد گفت: حجت‌الاسلام رضا نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، در این همایش حضور خواهد داشت.

براتیان با دعوت از فعالان فرهنگی و مبلغان دینی برای حضور در این برنامه، بیان کرد: همایش طلایه‌داران تبلیغ محرم با هدف هماهنگی برنامه‌های تبلیغی و تبیین مأموریت‌های مبلغان در ایام محرم برگزار می‌شود.

کد مطلب 6862813

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