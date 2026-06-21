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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

خانه مسافر متخلف در یزد تعطیل شد

خانه مسافر متخلف در یزد تعطیل شد

یزد - رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفت: خانه مسافر در بلوار دشتی یزد به دلیل تخلف‌های متعدد مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کریمی گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، ماموران پلیس متوجه فعالیت‌های غیرقانونی یک خانه مسافر شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با اخذ مجوز قضایی به خانه مسافر مورد نظر در بلوار دشتی یزد مراجعه و آن مکان را که تخلفات زیادی داشت پلمب کردند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان ادامه داد: مهر و موم این مکان که نارضایتی مردم و ساکنان محله را فراهم کرده بود منجر به خشنودی شهروندان شد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه پرونده تشکیل و به همراه مالک خانه مسافر تحویل دادسرا شد.

کد مطلب 6866951

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