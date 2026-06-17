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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

نوری: بانک‌ها حق عقب‌نشینی از تعهدات سفر رئیس‌جمهور را ندارند

نوری: بانک‌ها حق عقب‌نشینی از تعهدات سفر رئیس‌جمهور را ندارند

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور، تاکید کرد بانک‌ها موظف به عمل به تعهدات خود هستند و حق عقب‌نشینی از پرداخت تسهیلات ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح چهارشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزارشد، اظهار کرد: پیش از سفر جلسات متعددی با بانک‌ها برگزار شد و آنها برای تامین تسهیلات مورد نیاز طرح‌های اقتصادی اعلام آمادگی کردند، اما اکنون برخی بانک‌ها از اجرای تعهدات خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

وی افزود: اگر بانکی منابع کافی ندارد، باید از ابتدا موضوع را اعلام می‌کرد، نه اینکه پس از تعهد، واحدهای تولیدی و متقاضیان را برای دریافت تسهیلات با مشکلات متعدد روبه‌رو کند و آنان را مجبور به طی کردن مسیرهای طولانی و فرسایشی کند.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه بهانه ناترازی بانک‌ها قابل پذیرش نیست، گفت: بانک‌ها با اطلاع از شرایط موجود تعهد داده‌اند و ما نیز بر اساس همان تعهدات در افکار عمومی وعده داده‌ایم، از این رو اجازه نمی‌دهیم این مسئولیت نادیده گرفته شود.

وی تاکید کرد: برخی بانک‌ها عنوان می‌کنند که برای پرداخت تسهیلات نیازمند مجوز تهران هستند، اما در موارد دیگر بدون محدودیت اقدام به پرداخت می‌کنند و این رفتار دوگانه قابل قبول نیست.

نوری با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اقتصاد استان افزود: منابع مالی قابل توجهی در استان جذب می‌شود، اما سهم این مجموعه‌ها در توسعه اقتصادی خراسان شمالی ناچیز است و باید از ظرفیت آنها برای تقویت تولید و اشتغال استفاده شود.

وی همچنین خواستار ارائه برنامه‌ای از سوی معاونت اقتصادی استانداری برای مدیریت این موضوع شد و گفت: نباید فروشگاه‌های زنجیره‌ای به پاشنه آشیل اقتصاد و بازار استان تبدیل شوند.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه از عملکرد برخی بانک‌ها در اجرای مصوبات سفر رضایت ندارد، اظهار کرد: فعلا به تذکر اکتفا کرده‌ایم، اما بانک‌ها باید رویکرد خود را در پرداخت تسهیلات تغییر دهند و با نگاه حمایتی در مسیر توسعه استان حرکت کنند.

وی افزود: اگر اقدامی برای تامین مالی واحدهای تولیدی صورت نگیرد، سرمایه‌گذاری جدید شکل نخواهد گرفت و اشتغال نیز توسعه نمی‌یابد.

نوری تصریح کرد: ما در مقابل بانک‌ها نیستیم، بلکه به دنبال حفظ شأن نظام بانکی و تقویت اعتماد عمومی هستیم و انتظار داریم مدیران بانک‌ها واقعیت‌های استان را به درستی به مدیران ملی منتقل کنند تا روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6862855

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