به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح چهارشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر رئیسجمهور به استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزارشد، اظهار کرد: پیش از سفر جلسات متعددی با بانکها برگزار شد و آنها برای تامین تسهیلات مورد نیاز طرحهای اقتصادی اعلام آمادگی کردند، اما اکنون برخی بانکها از اجرای تعهدات خود عقبنشینی کردهاند.
وی افزود: اگر بانکی منابع کافی ندارد، باید از ابتدا موضوع را اعلام میکرد، نه اینکه پس از تعهد، واحدهای تولیدی و متقاضیان را برای دریافت تسهیلات با مشکلات متعدد روبهرو کند و آنان را مجبور به طی کردن مسیرهای طولانی و فرسایشی کند.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه بهانه ناترازی بانکها قابل پذیرش نیست، گفت: بانکها با اطلاع از شرایط موجود تعهد دادهاند و ما نیز بر اساس همان تعهدات در افکار عمومی وعده دادهایم، از این رو اجازه نمیدهیم این مسئولیت نادیده گرفته شود.
وی تاکید کرد: برخی بانکها عنوان میکنند که برای پرداخت تسهیلات نیازمند مجوز تهران هستند، اما در موارد دیگر بدون محدودیت اقدام به پرداخت میکنند و این رفتار دوگانه قابل قبول نیست.
نوری با اشاره به نقش بانکهای خصوصی و فروشگاههای زنجیرهای در اقتصاد استان افزود: منابع مالی قابل توجهی در استان جذب میشود، اما سهم این مجموعهها در توسعه اقتصادی خراسان شمالی ناچیز است و باید از ظرفیت آنها برای تقویت تولید و اشتغال استفاده شود.
وی همچنین خواستار ارائه برنامهای از سوی معاونت اقتصادی استانداری برای مدیریت این موضوع شد و گفت: نباید فروشگاههای زنجیرهای به پاشنه آشیل اقتصاد و بازار استان تبدیل شوند.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه از عملکرد برخی بانکها در اجرای مصوبات سفر رضایت ندارد، اظهار کرد: فعلا به تذکر اکتفا کردهایم، اما بانکها باید رویکرد خود را در پرداخت تسهیلات تغییر دهند و با نگاه حمایتی در مسیر توسعه استان حرکت کنند.
وی افزود: اگر اقدامی برای تامین مالی واحدهای تولیدی صورت نگیرد، سرمایهگذاری جدید شکل نخواهد گرفت و اشتغال نیز توسعه نمییابد.
نوری تصریح کرد: ما در مقابل بانکها نیستیم، بلکه به دنبال حفظ شأن نظام بانکی و تقویت اعتماد عمومی هستیم و انتظار داریم مدیران بانکها واقعیتهای استان را به درستی به مدیران ملی منتقل کنند تا روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
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