به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح شنبه در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: فروشگاههای زنجیرهای باید حسابهای بانکی خود را به داخل استان منتقل کنند تا گردش مالی و منافع حاصل از فعالیت آنها در خراسان شمالی باقی بماند.
استاندار خراسان شمالی افزود: با وجود مکاتبات متعدد در این زمینه، تاکنون اقدام مؤثری از سوی این فروشگاهها انجام نشده و منابع مالی حاصل از فعالیت آنها از استان خارج میشود، در حالی که سود این فعالیتها باید در مسیر توسعه خراسان شمالی هزینه شود.
وی با اشاره به پایین بودن سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور، تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی و همکاری، برای ارتقای شاخصهای اقتصادی و افزایش سهم خراسان شمالی از تولید ناخالص داخلی تلاش کنند.
نوری توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بهویژه در بخش کشاورزی را از اولویتهای مهم استان دانست و گفت: تقویت این صنایع علاوه بر جلوگیری از خامفروشی، موجب ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و ماندگاری منافع اقتصادی در خراسان شمالی خواهد شد.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: از روند پرداخت این تسهیلات رضایت نداریم و عملکرد شبکه بانکی در این بخش قابل قبول نیست.
استاندار خراسان شمالی افزود: به نظر میرسد اراده لازم برای پرداخت این تسهیلات در برخی بانکها وجود ندارد و انتظار میرود شبکه بانکی با عمل به تعهدات خود، نقش مؤثرتری در حمایت از مردم و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
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