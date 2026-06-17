نوری: خروج منابع مالی خراسان شمالی به پایتخت باید متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری عصر چهارشنبه در جریان برگزاری صد و چهلمین جلسه شورای گفتگو میان دولت و بخش خصوصی استان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با انتقاد شدید از رویکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات، بر لزوم پایبندی کامل این نهادها به تعهدات پیشین و صداقت در اجرای مصوبات تأکید کرد.
نوری با اشاره به تعهداتی که بانکها پیش از سفر رئیسجمهور به خراسان شمالی ارائه داده بودند، اظهار داشت: برخی بانکها به رغم بررسی دقیق طرحها و ارائه تعهدات پیشین، با تغییر مدیران، سعی در دور زدن این تعهدات دارند.
وی ادامه داد: پذیرش بهانه «ناترازی بانکها»، قصهای پرتکرار در تمامی استانها است که نباید اجازه دهیم مانعی برای اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور شود.
وی با تأکید بر اینکه تغییر رویکرد بانکها در پرداخت تسهیلات سفر رئیسجمهور الزامی است، افزود: مدیران بانکهای استان باید واقعیتهای موجود را با صداقت به مرکز گزارش دهند.
نوری با تاکید بر اینکه ما برای نظاره کردن نیامدهایم و انتظار داریم بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، با رویکردی شجاعانه وارد عمل شوند، تصریح کرد: رشد و توسعه استان، منوط به تقویت منابع بانکی و حمایت فعال از تولید است.
نوری در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله خروج منابع مالی استان به تهران اشاره کرد و با انتقاد از تمرکز حسابهای فروشگاههای زنجیرهای در پایتخت، تصریح کرد: اینکه بستر فعالیت برای بانکهای خصوصی فراهم شود اما منابع مالی در نقاط دیگر هزینه شود، پذیرفته نیست. دستور داده شده است که تمرکز حسابهای فروشگاههای زنجیرهای از تهران خارج شده و به شعبات استانی منتقل گردد تا پول استان در خود استان بماند و منابع اقتصادی منطقه تقویت شود.
استاندار خراسان شمالی در کنار انتقادات از بخش بانکی، از پیشرفتهای حاصله در زمینه سرمایهگذاری خبر داد و گفت:تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان برای تقویت زیرساختهای استان تخصیص یافته است. همچنین در راستای معرفی سرمایهگذار برای طرحهای مجوز بی نام، از میان ۱۲۱ طرح، تاکنون برای ۵۷ طرح سرمایهگذار معرفی شده و پیگیریهای مستمر برای نتیجهبخشی کامل این طرحها در حال انجام است.
وی در پایان با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری دومین همایش سرمایهگذاری استان، خاطرنشان کرد : هزینههای این همایش در قالب مسئولیتهای اجتماعی توسط اتاق بازرگانی ایران پرداخت شده است و تلاش میشود تا پایان سال جاری، عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات بهبود یافته و تعهدات آنها بهطور کامل عملیاتی شود.
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