تردد زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین ۳۰ درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری، مهدی حداد روز سه شنبه در جلسه ستاد اربعین استان با تاکید بر اهمیت راهپیمایی اربعین، گفت: رویداد اربعین حسینی جلوه‌ای زیبا از همدلی، اتحاد و همبستگی در منطقه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به افزایش تردد زائران در سال گذشته، افزود: در اربعین سال گذشته شاهد رشد ۲۰ درصدی تردد بودیم و تلاش می‌کنیم امسال این میزان نسبت به سال قبل رشد ۳۰ درصدی داشته باشد.

حداد گفت: رویداد فرهنگی اربعین حسینی همدلی ویژه‌ای میان ادیان و مذاهب منطقه ایجاد کرده که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگ عاشورایی در ایجاد همبستگی فراملی و تقویت روحیه اخوت در منطقه است.

در این جلسه آخرین اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به میزبانی شایسته از زائران اربعین بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.