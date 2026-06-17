کشف ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در پلدختر

عباس دانژه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی شناسایی مصرف غیرعادی برق در یکی از مناطق مسکونی شهر پل دختر اکیپ‌های مشترک بازرسی پس از پایش شبکه و با دستور و هماهنگی مقام قضایی با همراهی نیروی انتظامی به محل اعزام شده و تجهیزات غیرمجاز را جمع‌آوری کردند.

وی ماینرهای غیرمجاز را تهدید جدی برای پایداری شبکه برق دانست و تصریح کرد: استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز بدون مجوز قانونی علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه موجب آسیب به تجهیزات و ایجاد اختلال در تأمین برق پایدار مشترکان می‌شود. بلکه می‌تواند به بروز خاموشی‌ها و ناپایداری در تأمین برق سایر مشترکان نیز منجر شود.

مدیریت توزیع برق پل دختر از همکاری، شهروندان، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قدردانی کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمزارز موضوع را از طریق سامانه ۲۰۹۰ مدیریت توزیع برق و یا نیروی انتظامی اطلاع دهند.