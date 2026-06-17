به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در مراسم افتتاح مرکز ورزش‌های الکترونیک این دانشگاه با اشاره به امکانات گسترده‌ای که در حوزه ورزش و فناوری در اختیار نسل امروز قرار گرفته است، اظهار کرد: دانشجویان دوران فعلی از این جهت بسیار خوش‌شانس هستند و باید قدردان امکانات متنوعی باشند که در حوزه ورزش‌های هوازی، گروهی، بدنسازی و همچنین ورزش‌های الکترونیکی و فناورانه در اختیار آنها قرار دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ایجاد چنین زیرساخت‌هایی جزو پیشتازان محسوب می‌شود، افزود: باید به فراهم شدن این امکانات افتخار کنیم و از همه همکارانی که در سطوح مختلف برای ایجاد این مرکز تلاش کرده‌اند، قدردانی کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ظرفیت علمی این دانشگاه در حوزه فناوری، گفت: استادان و دانشجویان رشته‌هایی نظیر مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و مهندسی برق می‌توانند فراتر از یک مصرف‌کننده یا بازیکن، به سمت طراحی و تولید محصولات و بسته‌های نرم‌افزاری و بازی‌های فناورانه حرکت کنند.

سروش با اشاره به حمایت برخی نهادها از توسعه بازی‌های رایانه‌ای، خاطرنشان کرد: مراکزی در کشور وجود دارند که از تولید و توسعه این بازی‌ها حمایت می‌کنند و لازم است از ظرفیت آنها برای تقویت این حوزه استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت توسعه امکانات این مرکز تاکید کرد و گفت: با توجه به استقبال احتمالی دانشجویان، لازم است تجهیزات و امکانات بیشتری برای این مجموعه فراهم شود تا پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در عین حال بر ضرورت رعایت تعادل میان ورزش‌های فناورانه و فعالیت‌های فیزیکی تاکید کرد و افزود: دانشجویان باید میان ورزش‌های الکترونیکی و ورزش‌های بدنی و هوازی توازن برقرار کنند؛ چرا که استفاده بیش از حد از این فضا می‌تواند برای سلامت جسم و ذهن زیان‌آور باشد.

سروش با بیان اینکه ورزش بستری برای بروز استعدادها و پاسخگویی به روحیه رقابت‌طلبی جوانان است، تصریح کرد: ورزش، چه در قالب فعالیت‌های فناورانه و چه در قالب ورزش‌های فیزیکی، لازمه یک زندگی سالم و رقابتی است و هر اندازه برای آن زمان صرف کنیم، بازده فعالیت‌های اصلی دانشگاه در حوزه آموزش، یادگیری و پژوهش نیز افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره مسابقات ورزش‌های فناورانه دانشجویان کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهریور سال گذشته، اظهار کرد: در مراسم افتتاحیه، اختتامیه و حتی برخی مسابقات حضور داشتم و فضای رقابت‌ها برایم بسیار لذت‌بخش بود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استقبال از تصمیم سازمان امور دانشجویان برای تداوم این رقابت‌ها، گفت: خوشحالیم که این مسابقات در سال ۱۴۰۶ نیز برگزار خواهد شد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر آمادگی دارد هرگونه همکاری لازم را با سازمان امور دانشجویان داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به پیشگامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی، تاکید کرد: پلی‌تکنیک تهران همواره نقش پیشتاز خود را حفظ کرده است.