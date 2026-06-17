حکم ۶ تریلیونی تعزیرات برای قاچاقچیان طلا در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی گفت: پرونده‌ حمل ۶ کیلو و ۵۳۷ گرم و ۶۶۰ صوت طلا به صورت شمش آب شده و ورود بدون تشریفات گمرکی به ارزش یک تریلیون و ۶۵ میلیارد و ۷۶۹ میلیون ریال با سه نفر متهم در شعبه سوم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی زاهدان رسیدگی شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهامات انتسابی را محرز و متهمان ردیف دوم که با نام تجاری شرکت فعالیت می کرد را علاوه بر ضبط طلاهای کشف شده به ممنوعیت فعالیت شخص حقوقی به مدت یک سال و به پرداخت ۶ تریلیون و ۳۹۴ میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رایگانی گفت: متهم ردیف سوم نیز علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک تریلیون و ۶۵ میلیارد و ۷۶۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه این میزان طلا را هنگام کنترل خودروهای ترانزیتی از یک دستگاه کامیون کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.