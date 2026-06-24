  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

شاپور رحیمی خواننده و نوازنده پیشکسوت درگذشت

شاپور رحیمی خواننده و نوازنده پیشکسوت درگذشت

شاپور رحیمی خواننده، نوازنده عود و مدیر پیشین مرکز حفظ و اشاعه موسیقی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، شاپور رحیمی خواننده، نوازنده عود و مدیر پیشین مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، امروز چهارشنبه سوم تیر، پس از گذراندن یک دوره بیماری در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

شاپور رحیمی، متولد سال ۱۳۲۶ در تهران، فعالیت هنری خود را از دوران کودکی و با حضور در برنامه کودک رادیو ایران آغاز کرد. او در ادامه، فراگیری آواز ایرانی را نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد و از آموزش‌های محمود کریمی، ادیب خوانساری، محمدرضا شجریان، عبدالله دوامی و نورعلی برومند بهره‌مند شد. همچنین نوازندگی عود (بربط) و ردیف‌های سازی را نزد نصرالله زرین‌پنجه و منصور نریمان فرا گرفت.

رحیمی از سال ۱۳۴۹ به تدریس موسیقی در مراکز آموزشی و دانشگاهی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، هنرستان ملی موسیقی و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی پرداخت و در تربیت شمار زیادی از هنرجویان موسیقی نقش داشت.

وی همچنین به مدت چهار سال مدیریت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی را بر عهده داشت و در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت گواهینامه درجه یک هنری شد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به جامعه موسیقی و خانواده وی تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 6870046
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها