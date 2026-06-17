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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

اسدی: باغات قصرالدشت، ریه‌های تنفسی زنده شیراز هستند

اسدی: باغات قصرالدشت، ریه‌های تنفسی زنده شیراز هستند

شیراز- شهردار شیراز با تأکید بر نقش حیاتی باغات قصردشت در حیات شهری گفت: این باغات به‌عنوان ریه‌های تنفسی زنده شهر، نیازمند صیانت جمعی و تبدیل حفاظت از آن‌ها به یک تعهد عمومی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی صبح چهارشنبه در آیین اختتامیه نخستین رویداد «باغ و شعر» در شیراز، با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری پیمان میان شهروندان و طبیعت، باغات قصردشت را «ریه‌های تنفسی زنده شهر» توصیف کرد و بر لزوم ثبت این تعهد در حافظه جمعی شهر تأکید داشت.

شهردار شیراز همچنین از اجرای پروژه‌های زیرساختی در حوزه مدیریت شهری خبر داد و گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب محلی با ظرفیت ۱۰۰ لیتر بر ثانیه به‌زودی بهره‌برداری می‌شود که می‌تواند آبیاری حدود ۳۰۰ هکتار از باغات را تأمین کند.

اسدی همچنین از تکمیل زیرگذر یک‌کیلومتری شهرداری در هفته آینده و تکمیل پروژه «شهر آبی» طی دو ماه آینده خبر داد.

کد مطلب 6863131

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