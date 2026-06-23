۲۲۵ نانوایی قرچک به سوخت جایگزین مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، بعد از ظهر سهشنبه، در جلسه ستاد تنظیم بازار قرچک با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: نظارت مستمر بر بازار و اطلاعرسانی اقدامات دستگاههای مسئول به شهروندان باید به صورت منظم انجام شود.
وی بر تهیه شناسنامه جامع نانواییهای شهرستان تأکید کرد و افزود: این شناسنامه باید شامل اطلاعاتی نظیر سهمیه روزانه آرد، میزان پخت و مشخصات بهرهبرداران واحدهای نانوایی باشد.
فرماندار قرچک همچنین خواستار احصای کامل نانواییهای فعال، تعیین تکلیف وضعیت پروانه فعالیت واحدها و بهروزرسانی اطلاعات مربوط به این بخش شد.
اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده در قالب طرح شهید آبشناسان گفت: در سطح شهرستان ۲۲۵ واحد نانوایی به تانکر آب، کپسول گاز و ژنراتور برق مجهز شدهاند تا در شرایط اضطراری و هنگام بروز اختلال در خدمات زیرساختی، روند پخت و عرضه نان بدون وقفه ادامه یابد.
وی بر تداوم گشتهای مشترک نظارتی و انتشار منظم گزارشهای مربوط به بازار تأکید کرد و گفت: آگاهیبخشی به شهروندان درباره اقدامات نظارتی، نقش مؤثری در ارتقای اعتماد عمومی و ساماندهی بازار خواهد داشت.
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