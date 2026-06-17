حجت‌الاسلام حمید توکلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: بستر عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) یک بستر احساسی توام با عواطف، برای انتقال درس‌های بزرگی بوده که امام حسین(ع) به دنیای تشیع داده است.

وی افزود: در سال جاری مردم کشور، جنگ تمام عیار را تجربه کردند که از عید غدیر سال گذشته با جنگ دوازده روزه آغاز شد، به شبه کودتای دی رسید و نهایتا به آغاز جنگ چهل روزه در دهم رمضان و شهادت قائد امت منجر شد.

معاون حوزه علمیه شهید مدرس قم خاطرنشان کرد: در محرم امسال مردم کشور ما این درس‌های امام حسین رو با تمام وجود احساس کردند؛ جبهه ولایت و جبهه توحید نه سازش دارد نه تسلیم‌، یعنی که در برابر جبهه سلطه اهل سازش نیست.

توکلی‌زاده تصریح کرد: در تاریخ این کشور نظیر ندارد که بیش از یکصد شب مردم در صحنه باشند و این کم نظیر بوده چرا که ملت ایران به‌فرموده رهبر انقلاب مبعوث شده‌اند و این در صحنه بودن مردم نشان دهنده عقلانیت، بصیرت و فهم است.

وی بیان کرد: در جریانات جنگ بدر بعد از اینکه پیامبر اکرم(ص) در مدینه مستقر شدند؛ اولین جنگ، جنگ بدر بود که تجهیزات پیامبر یک سوم تجهیزات جبهه سلطه بود ولی در جنگ بدر پیروز شدند و اکنون نیز همین وضعیت بوده گرچه تجهیزات ظاهری دشمن بیشتر است ولی جبهه اسلام‌ همواره پیروز خواهد بود.