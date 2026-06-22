پدافند روسیه ۹ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، اعلام کرد نیروهای پدافند هوایی روسیه ۹ پهپاد را که به‌سوی پایتخت در حرکت بودند، سرنگون کرده‌اند. حمله‌ای که تازه‌ترین مورد از سلسله حملات پهپادی اوکراین به مسکو به شمار می‌رود.

شهردار مسکو، این اطلاع‌رسانی را در چند نوبت و از طریق کانالش در پیام‌رسان «مکس» انجام داد.

وی ابتدا از انهدام یک پهپاد خبر داد، سپس از افزایش شمار پهپادهای ساقط‌ شده به پنج فروند خبر داد و در نهایت اعلام کرد که سه پهپاد دیگر نیز سرنگون شده اند و مجموع پهپادهای منهدم‌شده به ۹ فروند رسیده است.

سوبیانین در یکی از پیام‌های خود نوشت: «نیروهای پدافند هوایی وابسته به وزارت دفاع یک پهپاد را که به‌سوی مسکو در حرکت بود، سرنگون کردند.

متخصصان خدمات اضطراری در محل سقوط قطعات پهپاد مشغول فعالیت هستند.»

این حمله دو روز پس از یورش گسترده پهپادی ارتش اوکراین به مسکو رخ می‌دهد؛ حمله‌ای که بنا بر اعلام مقام‌های روسیه، در جریان آن ۷۶ پهپاد در حال نزدیک شدن به شهر سرنگون شد.

در هفته‌های اخیر، حملات پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه شدت گرفته و همین مسئله مقام‌های روس را به تقویت سامانه‌های دفاع هوایی در اطراف مسکو و مناطق پیرامونی واداشته است.

مقام‌های روس می‌گویند کی‌یف با این حملات به‌دنبال ایجاد رعب در میان ساکنان و برهم زدن ثبات در عمق خاک روسیه است، در حالی که اوکراین مدعی است که عملیاتش متوجه اهداف نظامی و زیرساخت‌های حیاتی است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز پیش‌تر گفته بود مسکو در واکنش به حملات علیه غیرنظامیان، ضربات خود به زیرساخت‌های اوکراین را تشدید خواهد کرد و روسیه به هر حمله‌ای «به‌ طور مناسب» پاسخ می‌دهد.



