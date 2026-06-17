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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

بورس تهران رکورد زد؛ شاخص کل به ۵.۱۵ میلیون واحد رسید

بورس تهران رکورد زد؛ شاخص کل به ۵.۱۵ میلیون واحد رسید

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد بیش از ۵۰ هزار واحدی به سطح ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار واحد رسید و ارزش معاملات از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های معاملات بورس تهران، بازار سرمایه در پایان دادوستدهای امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با رشد شاخص‌ها همراه شد.

شاخص کل بورس با افزایش ۵۰ هزار و ۸۳۹ واحدی به عدد ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۸۸ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۶۵ واحدی در سطح یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۶۲ واحد ایستاد.

ارزش بازار سرمایه به ۱۵۲ هزار و ۴۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در جریان معاملات امروز، بیش از یک میلیون و ۱۲ هزار معامله انجام شد.

ارزش معاملات به ۴۲۰ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان بالغ شد و حجم معاملات نیز ۸۳.۵ میلیارد سهم و اوراق مالی را شامل شد.

کد مطلب 6863252
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
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      نگران نباشید فقط دارند سهام های خودشان را بالا میبرند اگه اینطوری پیش بره در شاخص ۲ میلیارد واحد هم مالباختگان ۹۹ از زیان خارج نمیشن
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
      0 0
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      لعنت بر بورس ۶ ساله هنوز از زیان خارج نشده ایم
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
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      شاخص بورس اگه ۱۰ میلیون واحد بشه تازه مالباختگان ۹۹ به اصل پولشان می رسند الان دو سوم سهام ها ۴۰ تا ۸۰ درصد از سقف سال ۹۹ فاصله دارند واقعا زیان سهامداران از حد و مرز گذشته در واقع ارزش پولشون صفر شده

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