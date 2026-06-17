بورس تهران رکورد زد؛ شاخص کل به ۵.۱۵ میلیون واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های معاملات بورس تهران، بازار سرمایه در پایان دادوستدهای امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با رشد شاخص‌ها همراه شد.

شاخص کل بورس با افزایش ۵۰ هزار و ۸۳۹ واحدی به عدد ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۸۸ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۶۵ واحدی در سطح یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۶۲ واحد ایستاد.

ارزش بازار سرمایه به ۱۵۲ هزار و ۴۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در جریان معاملات امروز، بیش از یک میلیون و ۱۲ هزار معامله انجام شد.

ارزش معاملات به ۴۲۰ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان بالغ شد و حجم معاملات نیز ۸۳.۵ میلیارد سهم و اوراق مالی را شامل شد.