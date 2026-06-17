به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، «آقایی که دستش زرین است» عنوان مستند پرترهای است به نویسندگی و کارگردانی سودابه بیضایی که در آن زندگی حرفهای علیرضا زریندست فیلمبردار باسابقه سینمای ایران را در طول مدت پنج دهه فعالیت در عرصه سینمای ایران به تصویر کشیده است.
این مستند که تصویربرداری آن مدتی پیش به پایان رسید؛ توسط بهمن کیارستمی مراحل تدوین خود را پشتسر میگذارد.
علیرضا زریندست فیلمبردار پیشکسوت و صاحب سبک سینما در این سالها با کارگردانان مطرحی چون مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی، رخشان بنیاعتماد، کیانوش عیاری، داود میرباقری، تهمینه میلانی، ایرج قادری، مسعود جعفری جوزانی، محسن مخملباف، کیومرث پوراحمد، علیرضا داودنژاد و ... همکاری داشته است.
«آقایی که دستش زرین است» در عرصه مستندسازی چهارمین تجربه کارگردانی سودابه بیضایی است. او پیش از این مستندهای «مثل اسمم پگاه»، «کسری آنلاین» و «آواز باد» را جلوی دوربین برده که همگی در جشنوارههای مختلف جهانی حضور داشتهاند.
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