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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

واریز تسهیلات ۱۰ میلیارد ریالی کسبه آسیب‌دیده بازار جنت

واریز تسهیلات ۱۰ میلیارد ریالی کسبه آسیب‌دیده بازار جنت

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از آغاز پرداخت تسهیلات به کسبه آسیب‌دیده بازار جنت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، مجتبی اقوامی‌پناه با اشاره به آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات به کسبه آسیب‌دیده بازار جنت اظهار کرد: با همکاری بنیاد علوی، فرآیند تشکیل پرونده، بررسی مدارک، معرفی متقاضیان به بانک و پرداخت تسهیلات در حال انجام است.

وی افزود: از مجموع ۲۵۴ کسبه آسیب‌دیده، تاکنون ۳۰ نفر موفق به دریافت وام شده‌اند و پرونده سایر متقاضیان نیز در حال بررسی و تکمیل است.

اقوامی‌پناه ادامه داد: پرداخت تسهیلات به سایر کسبه واجد شرایط نیز به ترتیب تکمیل پرونده‌ها و طی مراحل بانکی انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به هر یک از کسبه آسیب‌دیده، تسهیلاتی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با بازپرداخت ۶ ساله و کارمزد بانکی ۴ درصد پرداخت می‌شود.

کد مطلب 6863309
محدثه رمضانعلی

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