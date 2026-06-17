پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت حاج اکبر مولایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاج اکبر مولایی، ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون
درگذشت مرحوم مغفور حاج اکبر مولایی، پیرغلام بااخلاص و ذاکر نامآشنای اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
آن فقید سعید، عمر پربرکت خویش را در مسیر خدمت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام سپری کرد و با نوای گرم و دلنشین خود، نسلهای بسیاری را با فرهنگ عاشورا، معارف حسینی و محبت اهلبیت علیهمالسلام همراه ساخت. بیتردید سالها روضهخوانی، ذکر مصائب سیدالشهدا علیهالسلام و برپا داشتن مجالس ذکر و معرفت، ذخیرهای ارزشمند برای آن خادم مخلص در پیشگاه الهی خواهد بود و جای خالی نوای نینوایی ایشان در محرم امسال و سالهای بعد خالی خواهد بود.
آن فقید سعید در آغاز ماه عزای حسینی و ایام تجدید عهد با نهضت عاشورا، دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار ارباب بیکفن خود شتافت و سعادت میهمانی بر سفره کرم اباعبدالله الحسین علیهالسلام پس از سالها نوکری و در این ایام افتخار بزرگی است که نصیب هرکسی نخواهد شد.
اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم ایشان، جامعه مداحان و ذاکران اهلبیت علیهمالسلام و همه ارادتمندان به آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن خادم الحسین علیهالسلام، رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
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