به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سخنگوی کاخ سفید گفت: هیئت آمریکایی از نظر آمادگی در وضعیت آماده‌ باش کامل قرار دارد و به‌ محض فراهم شدن نخستین فرصت، برای آغاز گفت‌وگوهای فنی عازم خواهد شد.

او افزود که جنبه‌های لجستیکی این مذاکرات پیچیده است و واشنگتن انتظار دارد گفت‌وگوهای فنی در نزدیک‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

پیش از این نیز یک منبع آگاه به شبکه المیادین از تعلیق سفر هیئت مذاکره کننده ایرانی به ژنو سوئیس در سایه تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان خبر داده بود.

تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان درحالی ادامه دارد که توقف جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان از جمله مفاد یادداشت تفاهمی است که روز گذشته به امضای الکترونیک روسای جمهوری ایران و آمریکا رسید.