به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه «روس اتم» امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: نیروگاه هستهای بوشهر در ایران در اولویت قرار دارد و روساتم با وجود چالشها به کار خود در این تأسیسات ادامه خواهد داد.
مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه «روس اتم» در نشست روسیه- آسهآن در کازان به خبرنگاران گفت: ما نیروگاه بوشهر را از اولویت های خود حذف نکرده ایم. کار در مراکز موادشناسی، مراکز ماشین سازی و تجهیزات ما ادامه دارد و با وجود مشکلات، از جمله مشکلات مربوط به بودجه، لحظهای متوقف نشده است.
«الکسی لیخاچف» اضافه کرد: بوشهر اولویت ماست و ما به کار بر روی آن ادامه خواهیم داد. به محض اینکه متوجه شویم خطر حملات رفع شده و خطری متوجه جان و سلامت نیروهای ما نیست، بازگشت مرحلهای به این محل را آغاز خواهیم کرد. ما برای این کار آمادهایم؛ چنین برنامههایی تدوین و با رهبری کشور توافق شده است.
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