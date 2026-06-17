شیخ نعیم قاسم: مقاومت لبنان ۳۱۸۵ عملیات انجام داد؛ اسرائیل رفتنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در مراسم عاشورایی در کنار مرقد سید حسن نصرالله گفت: امروز مراسم عاشورایی را در جوار آرامگاه سید شهدای امت، سید حسن نصرالله، گرامی میداریم و از برکت این جایگاه بزرگ بهرهمند میشویم؛ چراکه او در این آیینهای بزرگداشت حضور دارد، زیرا الهامبخش، بنیانگذار و سازنده این مسیر بوده است.
وی افزود: در سال جاری شعاری را برای حرکت خود اعلام کردهایم و آن «حسین، راه ماست» است.: حسین(ع) یک مکتب و راه روشن است و روشنی به معنای استقامت، یقین، نور و هدایت است؛ از همین رو، حسین راه ما و مسیر مستقیم ماست.
شیخ قاسم همچنین اعلام کرد که در این سخنرانی به چهار عامل درباره جاودانگی امام حسین(ع) و استمرار این آیین بزرگداشت خواهد پرداخت.
وی در ادامه واقعه کربلا را بزرگترین حادثه تاریخی دانست که در آن رهبر، اهلبیت و یارانش به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: ما در برابر والاترین الگوی این امام بزرگ قرار داریم و این چهار عامل شامل حادثه، شور، آثار و الگوی برتر، موجب جاودانگی امام حسین(ع) شده است.
دبیرکل حزبالله لبنان تأکید کرد: هنگامی که میگوییم «حسین راه ماست»، یعنی محمد(ص) راه ماست و یعنی اسلام راه ماست؛ این همان الگوی برتر و ماندگار است و ما انتخاب کردهایم که حسین(ع) مسیر ما باشد.
شیخ نعیم قاسم سپس به تحولات منطقه پرداخت و گفت: به ملت ایران، جریان مقاومت و ملتها و کشورهای منطقه و جهان که مشتاق استقلال و آزادی هستند، به مناسبت این پیروزی بزرگ تبریک میگوییم.
وی همچنین از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و اظهار داشت: از جمهوری اسلامی ایران به دلیل پیوند دادن میدان لبنان بهعنوان مقاومت و ملت با آمادگی برای فداکاری و وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوز تشکر میکنیم.
دبیرکل حزبالله لبنان ادامه داد: هدف این جنگ، سرنگونی نظام ایران بود، اما قدرتنمایی آمریکا شکسته شد و طرح استعماری واشنگتن علیه ایران شکست خورد.
وی افزود: نباید جنگی را که علیه ایران جریان داشت، دستکم گرفت؛ زیرا هدف آن سرنگونی نظام ایران و نابودی زندگی عزتمندانه و مستقل در ایرانِ انقلابی بود، اما این هدف شکست خورد و روند تحولات تغییر کرد.
دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه گفت: جبروت آمریکا در هم شکسته شده و پروژه استعماری واشنگتن علیه ایران شکست خورده است. موازنه قدرت در منطقه تغییر خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت لبنان، گفت: مقاومت در لبنان با تجاوز رژیم صهیونیستی مواجه است و نشانهها حاکی از آن است که این رژیم، لبنانی ناتوان میخواهد تا بتواند آن را اشغال و در خود ادغام کند.
نعیم قاسم افزود: حقایق موجود نشان دهنده توسعه طلبی اسرائیل است. مقاومت در لبنان با تجاوز اسرائیل مقابله میکند و شواهد نشان میدهد که اسرائیل خواهان لبنانی ضعیف است تا بتواند آن را اشغال و الحاق کند. نخست وزیر دشمن، آشکارا پروژه «اسرائیل بزرگ» را اعلام کرده است.
وی تاکید کرد: پروژه اسرائیل در لبنان، حذف اجتماعی، نظامی و فرهنگی حزبالله است و این به منزله نابودی بخش بزرگی از مردم لبنان از طریق کشتار، آوارگی و انتقال به مکانهای دیگر، به منظور تسهیل الحاق لبنان است.
دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد: خطر، وجودی است و ما از جان، آینده، کودکان و مسیر خود دفاع میکنیم. ما حق دفاع از خود را داریم.
وی افزود: اگر ما ایستادگی نمیکردیم، لبنان سالها دوام نمیآورد و اگر مقاومت و مردم آن استقامت نمیکردند، لبنان نجات نمییافت. این مقاومت و مردم آن که هزینه سنگینی را در مقابله با خطرناکترین پروژه علیه لبنان پرداختهاند، چقدر بزرگ است.
نعیم قاسم تاکید کرد: ما پروژه اسرائیل بزرگ را در هم شکستیم. ما خواستار بهرهبرداری از این لحظه حساسی هستیم که در آن قرار داریم. شما این مقاومت را افسانهای میدانید، پس به شکستخوردگان توجه نکنید.
وی گفت: آنچه پایدار مانده است، جنبه نظامی نیست، بلکه ایمانی است که عزم و اراده تزلزلناپذیر را فراهم میکند. ما از طریق سه رکن قدرت قوی هستیم: ایمان، اراده و توانایی.
نعیم قاسم تاکید کرد: تعداد خودروهای دشمن که هدف قرار گرفتند ۵۱۸ و تعداد هواپیماهای هدف قرار گرفته ۸۵ مورد بود. ما ۱۲ پهپاد و ۱۲ بالگرد را سرنگون کردیم و یک بالگرد را نیز منهدم کردیم.مقاومت ۳۱۸۵ عملیات انجام داد که به طور متوسط ۳۰ عملیات در روز میشود.
وی گفت: ما قوی هستیم و این عامل بسیار مهمی است که باید بر آن تکیه کنیم. دشمن اسرائیلی، ۱۳۴۷ کشته داده و زخمیهایش را هم باید مرده به حساب بیاوریم. ما به پیروزی در دستیابی به حاکمیت لبنان بر سرزمین و حقوق آن و اخراج اسرائیل اطمینان داریم.
نعیم قاسم افزود: آیا باید فقط برای دادن آنچه اسرائیلیها میخواهند به مذاکره برویم؟ سقف مذاکره با دشمن، امنیت متقابل است و هر پروژهای تحت عنوان خلع سلاح، قابل اجرا نخواهد بود. آنچه دشمن نتوانست با جنگ به دست آورد، میخواهد با سیاست به دست آورد. اسرائیل باید برود و رفتنی است.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت: ما از رئیس جمهور و مقامات سیاسی میخواهیم که در راستای اتحاد و وحدت کلمه حرکت کنند. در هر مذاکرهای، خواسته اساسی باید احیای حاکمیت لبنان باشد. ما ۱۵ ماه است که منظمترین بودهایم و آماده همکاری هستیم. در واقع، باید در این برهه حساس متحد باشیم.
نعیم قاسم تاکید کرد: ما آماده همکاری هستیم و این را با تسهیل استقرار ارتش لبنان در جنوب ثابت کردهایم. مانع تحرکات دشمن شوید آنگاه با هم خواهیم بود. چه عالی خواهد بود که ید واحدی را برای آزادسازی سرزمین مان تشکیل دهیم و آینده فرزندانمان را رقم بزنیم.
وی افزود: مذاکرات مستقیم همه امتیازهایی هستند که آمریکاییها و اسرائیلیها به دنبال گرفتن آن هستند. آنها علیه لبنان توطئه میکنند، آن را سرکوب و ساکت میکنند و از طرف آن بیانیه صادر میکنند.
دبیر کل حزب الله لبنان خطاب به دولتمردان لبنان گفت: ما توصیه میکنیم مذاکرات مستقیم را کنار بگذارید، مذاکراتی که ثابت شده است دیکتههای تحقیرآمیزی هستند که زیر آتش جنگ تحمیل میشوند و هیچ ارزشی ندارند.
نظر شما