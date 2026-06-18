به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنج شنبه در نشست صمیمی با بازنشستگان منتخب استان با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: پس از پشت سر گذاشتن حوادث دی ماه و جنگ تحمیلی دوم و سوم، با امضای تفاهم ‌نامه پایان جنگ توسط دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، وارد مرحله جدیدی از پساجنگ در کشور شده‌ایم.

وی با قدردانی از خدمات بازنشستگان افزود: کمترین وظیفه مدیریت استان، تجلیل و قدردانی از افرادی است که بیش از ۳۰ سال از عمر خود را صرف خدمت به کشور کرده‌اند و همچنان پس از بازنشستگی نیز منشأ خیر و اثرگذاری هستند.

سرمست با بیان اینکه «پیروزی صد پدر دارد و شکست یتیم است»، خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار خود همواره با بحران‌های متعدد مواجه بوده و رئیس ‌جمهور در شرایطی مسئولیت کشور را بر عهده گرفت که با چالش ‌ها و بحران ‌های کم ‌سابقه‌ای روبه‌رو بود.

وی به عملکرد دولت در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در کنار جانفشانی نیروهای مسلح، مدیریت کشور در حفظ آرامش جامعه، جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و صیانت از معیشت مردم نقش مهمی ایفا کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تحولات سیاسی منطقه و جهان اظهار داشت: اینکه دونالد ترامپ به این نتیجه رسید که تغییر نظام در ایران امکان‌ پذیر نیست و نمی‌تواند افرادی مانند پهلوی را بر مردم ایران تحمیل کند، نشان ‌دهنده استحکام و انسجام ملی کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی در جامعه افزود: مدیریت استان توجه ویژه‌ای به برگزاری جشنواره ‌ها، کنسرت ‌ها، تئاترها و برنامه ‌های فرهنگی دارد، چرا که مردم آذربایجان از غنای فرهنگی و تاریخی ارزشمندی برخوردارند و تقویت نشاط اجتماعی می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای عبور از شرایط سخت باشد.

سرمست تصریح کرد: در اوج تهدیدات امنیتی، اگر بتوانیم وفاق، همدلی و نشاط اجتماعی را در جامعه تقویت کنیم، مهم‌ ترین سرمایه و پشتوانه کشور را فراهم کرده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به جایگاه قهرمانان ورزشی پیشکسوت گفت: در دو عرصه، فراموشی بسیار سریع اتفاق می‌افتد؛ یکی در حوزه قدرت و مسئولیت و دیگری در عرصه ورزش. از این رو وظیفه داریم همواره از قهرمانان ورزشی خود به نیکی یاد کنیم و جایگاه آنان را پاس بداریم.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه هیچ جنگی سرانجامی جز صلح ندارد، افزود: رئیس ‌جمهور با شعار و رویکردی مبتنی بر صلح و وفاق مسئولیت را پذیرفت، اما با شدیدترین بحران ‌ها و شرایط جنگی مواجه شد. با این حال در این مقطع تاریخی از گسترش و جهانی شدن جنگ جلوگیری شد.

وی از تداوم پیگیری طرح ‌های مهم حوزه سلامت در استان خبر داد و گفت: احداث بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی، نوسازی بیمارستان ۲۹ بهمن و تجهیز بیمارستان عالی‌ نسب از جمله برنامه ‌هایی است که در دوران پساجنگ با جدیت دنبال خواهد شد.

سرمست همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازنشستگان تأکید کرد و گفت: باید نشست ‌های مشورتی با بازنشستگان برگزار و از تجربیات ارزشمند آنان در مسیر توسعه و مدیریت استان بهره ‌گیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اعتدال فرهنگی اظهار داشت: در حوزه فرهنگ باید از هرگونه افراط و تفریط پرهیز شود. در سه مؤلفه اسلامیت، ایرانیت و جهانی بودن هنوز به تعادل مطلوب نرسیده‌ایم و لازم است با نگاهی متوازن این موضوعات را دنبال کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در عین حفظ گذشته و هویت تاریخی خود، نباید آن را در تاریخ مدفون کنیم، بلکه باید از این ظرفیت ‌ها برای ساختن آینده بهره ببریم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه اقشار و نخبگان در دوران جدید گفت: دوران پساجنگ پیچیده ‌تر و سخت ‌تر از دوران جنگ است و انتظار داریم همه ظرفیت ‌ها، اندیشه ‌ها و توانمندی ‌ها برای ساختن آینده‌ ای بهتر به میدان بیایند تا بتوانیم گام های بلندی در مسیر سازندگی کشور برداریم.