به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) ایراد شد، با اشاره به اهداف قیام امام حسین(ع)، گفت: مهمترین هدف نهضت عاشورا اصلاح امت اسلامی، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با انحراف در جامعه اسلامی بود.
وی با تسلیت ایام عزای سیدالشهدا(ع) و دهه نخست ماه محرم، اظهار کرد: قیام عاشورا درسها، عبرتها و نکات راهگشای فراوانی برای همه نسلها دارد و امام حسین(ع) هم چراغ هدایت و هم کشتی نجات امت اسلامی است.
امام جمعه بجنورد افزود: مردم کوفه با وجود دعوت از امام حسین(ع)، به دلیل دلبستگی به دنیا، ترس از دست دادن موقعیتهای مادی و رفاهطلبی، آن حضرت را تنها گذاشتند و حتی در برابر ایشان ایستادند.
وی با اشاره به سخنان امام حسین(ع) درباره انگیزه قیام خود، تصریح کرد: آن حضرت برای قدرتطلبی یا دستیابی به حکومت قیام نکرد، بلکه هدفش اصلاح امت پیامبر(ص)، امر به معروف و نهی از منکر و آشکار کردن انحرافات حاکمیت وقت بود.
حجتالاسلام نوری تأکید کرد: فرهنگ عاشورا به مسلمانان میآموزد که در برابر ظلم، زیادهخواهی و حکومتهای فاسد تسلیم نشوند و شهادت را بر زندگی در سایه ستم ترجیح دهند.
وی زنده نگه داشتن شعائر حسینی از جمله عزاداریها، روضهخوانیها، سینهزنی و برپایی مجالس مذهبی را عامل حفظ ارزشهای دینی و انسانی دانست و از مشارکت مردم در برگزاری مراسم محرم قدردانی کرد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود، امر به معروف و نهی از منکر را ضامن سلامت جامعه دانست و گفت: بیتفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی موجب از بین رفتن برکات و حاکم شدن افراد ناشایست خواهد شد.
وی وحدت، همدلی و تبعیت از ولایت را از مهمترین معروفهای جامعه امروز برشمرد و افزود: اگر جامعه اسلامی حول محور ولایت متحد باشد، اقتدار و عزت آن حفظ میشود و دشمنان جرأت تعرض نخواهند داشت.
امام جمعه بجنورد همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف منابع، از مردم خواست در مصرف آب، برق و مواد غذایی صرفهجویی کنند و گفت: حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از اسراف، از حقوق طبیعت و نسلهای آینده است.
وی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مصطفی چمران، این شهید را الگویی برای استادان و نخبگان علمی کشور دانست و اظهار کرد: شهید چمران زندگی مرفه را رها کرد و برای دفاع از مظلومان و انجام وظیفه دینی در میدان حضور یافت.
حجتالاسلام نوری در ادامه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: ملت ایران، مسئولان و تیم مذاکرهکننده باید با هوشیاری، وحدت و اتکا به توان داخلی از حقوق کشور دفاع کنند و به دشمنان بدعهد اعتماد نداشته باشند.
وی بیان کرد: تجربه نشان داده است که تنها عامل بازدارنده در برابر زیادهخواهی دشمنان، قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی، حضور مردم در صحنه و توان دفاعی کشور است.
امام جمعه بجنورد در پایان بر حفظ وحدت و پرهیز از دوقطبیسازی در جامعه تأکید کرد و گفت: همدلی مردم، پشتیبانی از رزمندگان و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، زمینهساز پیروزی و پیشرفت کشور خواهد بود.
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