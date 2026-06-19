به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بهاباد، ضمن اشاره به شرایط منطقه و گمانهزنیها پیرامون تفاهمنامه ایران و آمریکا، اظهار داشت: شکست دشمن در جنگهای اخیر کاملاً مشهود است و روی آوردن جبهه کفر به سمت تفاهم، نه از سرِ قدرت، بلکه نشانگر استیصال آنها در برابر شتاب جمهوری اسلامی به سوی بازدارندگی پایدار است.
وی با تصریح بر اینکه تفاهمنامه موجود، مشروط به انجام تعهدات از سوی طرف مقابل است، تأکید کرد: مسئولین امر باید این فرصت را غنیمت شمرده و با دقتنظر در تمامی جوانب مذاکرات، راه گریز دشمن را مسدود کنند.
ابراهیمی گفت: اگرچه رهبر معظم انقلاب با حسنظن به مسئولین و رعایت جایگاه شورای عالی امنیت ملی، این مسیر را پذیرفتهاند، اما مسئولین باید بدانند که توافق به معنای پذیرش خواستههای دشمن نیست.
وی افزود: ما هرگز از توان هستهای خود دست برنمیداریم، از جبهه مقاومت جدا نمیشویم و رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسیم؛ ایستادگی ما تا نابودی کامل صهیونیسم ادامه خواهد داشت.
امام جمعه بهاباد افزود: پیامهای حضرت آقا باید فصلالخطاب همه ما باشد. مسئولین باید از بروز اختلافات سلیقهای که انسجام جامعه را خدشهدار میکند، پرهیز کنند و ضمن مراقبت از تکرار فریبکاریهای دشمن، نتایج ملموس این تفاهمنامه را به مردم نشان دهند.
محرم؛ فرصتی برای تعالی معنوی و اصلاح اجتماعی
ابراهیمی در بخش دیگری از خطبهها با تسلیت ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش، خاطرنشان کرد: محرم و صفر، طبق فرموده امام راحل، عامل زنده ماندن اسلام است.
وی با اشاره به جایگاه رفیع روضههای خانگی و هیئات، تأکید کرد: باید با رعایت نظم، از رفتارهای نابهنجار و عناوینی که شأن عزاداری را زیر سوال میبرد، پرهیز کرد. مراسمات ما باید به گونهای باشد که علاوه بر حفظ حرمت اهلبیت (ع)، برای نسل جوان و نوجوان نیز جذبکننده و تأثیرگذار باشد.
امام جمعه بهاباد با اشاره به تقارن دهه اول محرم با هفته «امر به معروف و نهی از منکر»، این فریضه را فلسفه اصلی قیام عاشورا خواند و گفت: هدف امام حسین (ع) تنها قیام سیاسی نبود، بلکه احیای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح ساختارهای جامعه بود. ما نیز باید با الگوبرداری از این قیام، در مسیر اصلاح خود و جامعه گام برداریم.
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