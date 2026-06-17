احتمال امضای تفاهمنامه توسط روسای جمهور ایران و آمریکا مطرح است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد تا این لحظه هیچ تغییری در برنامه‌های ایران برای برگزاری نشست ژنو ایجاد نشده است.



وی همچنین در خصوص احتمال امضای یادداشت تفاهم توسط رؤسای جمهور دو کشور اظهار داشت: «این ایده مطرح است و همچنان در حال بررسی است.