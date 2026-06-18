به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان بوشهر، ارسلان زارع در نشستی با اصغر نورالله‌زاده مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی، راهکارهای حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان را مورد بررسی قرار دادند.

استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، انرژی، دریایی و کشاورزی، بر ضرورت تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار تاکید کرد.

وی اظهار کرد: حمایت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، خلق ارزش افزوده و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان خواهد بود.

زارع همچنین خواستار گسترش همکاری‌های مشترک میان صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر و صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه تامین مالی طرح‌های فناورانه، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به تسهیلات و ابزارهای حمایتی و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان شد.

در ادامه این نشست، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با تشریح برنامه‌ها و ظرفیت‌های صندوق، آمادگی این مجموعه را برای حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان بوشهر اعلام کرد.

اصغر نورالله‌زاده گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق ارائه تسهیلات مالی، ضمانت‌نامه‌ها، سرمایه‌گذاری، توانمندسازی و توسعه بازار، از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند و تلاش دارد زمینه رشد و تجاری‌سازی محصولات و خدمات نوآورانه را فراهم سازد.