طراحی کانال مالی جدید ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به فشرده بودن جلسات و مذاکرات انجام شده در سفر کاری خود به روسیه، گفت: سفر اخیر نه یک دیدار دیپلماتیک صرف، بلکه یک مأموریت عملیاتی برای باز کردن گرهها در تجارت خارجی بود. تمرکز ما در دیدار با مقامات پولی روسیه و فعالان اقتصادی، بر ایجاد سازوکارهای مالی مستقل از محدودیتهای مرسوم و بهرهگیری از ظرفیتهای پولی برای تسهیل فوری تجارت بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره «یکپارچهسازی بازار ارز» و نقش آن در بهبود وضعیت بازرگانان، اظهار کرد: رویکرد بانک مرکزی در این سفر بر کاهش هزینههای مبادلاتی برای فعالان اقتصادی متمرکز بود. ما به دنبال یکپارچهسازی و ایجاد ثبات هستیم تا فعال اقتصادی در روسیه با اطمینان خاطر از نرخها و امکان انتقال منابع، به صادرات و واردات بپردازد.
رئیسکل بانک مرکزی، «میر بیزینس بانک» را بازوی اجرایی مهم در این مسیر دانست و افزود: تاکید من بر افزایش سرمایه و ارتقای توان عملیاتی این بانک، با هدف پشتیبانی قویتر از کریدور شمال و رفع موانع گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای تجار ایرانی است. در کنار آن، فعالسازی کمیته دائمی بانکی میان دو کشور، گامی استراتژیک برای پیگیری مستمر توافقات و جلوگیری از رسوب تفاهمات در لایههای اداری است.
همتی در پایان با اشاره به اولویتهای کلان بانک مرکزی در داخل کشور، خاطرنشان کرد: تمام تلاشهای ما در عرصه بینالملل، همسو با سیاستهای داخلی برای کنترل تورم و حفظ و تقویت ذخایر ارزی است. ما اطمینان داریم که با عملیاتی شدن توافقات اخیر شاهد کاهش اثرات تحریمها و تسهیل جریان کالا و سرمایه میان تهران و مسکو خواهیم بود.
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