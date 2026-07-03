رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح «آشیان» با هدف تأمین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و استان کرمانشاه به دنبال حمایت‌های دولت و پیگیری‌های استاندار، در اولویت اجرای این طرح قرار گرفته است.

وی افزود: بخشی از واحدهای مسکونی ساخته‌شده توسط انبوه‌سازان در شهر کرمانشاه، پس از خرید یا معاوضه از سوی راه و شهرسازی، در قالب اجاره در اختیار زوج‌های جوان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به ثبت‌نام این طرح، گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و در مرحله نخست، این طرح در استان‌های کرمانشاه، ایلام و گلستان اجرا می‌شود.

الماسی با بیان اینکه مدت بهره‌مندی از واحدهای استیجاری حداکثر پنج سال است، تصریح کرد: تمدید قراردادها به صورت سالانه و منوط به احراز شرایط تعیین‌شده خواهد بود و اولویت واگذاری نیز بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: زوج‌هایی که حداکثر پنج سال از زمان ازدواج آن‌ها گذشته، فاقد مسکن و زمین بوده، فرم «ج» سبز داشته و در دهک‌های درآمدی یک تا ۶ قرار دارند، می‌توانند متقاضی استفاده از این طرح باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در پایان گفت: میزان اجاره‌بهای دریافتی نیز متناسب با دهک درآمدی متقاضیان تعیین شده و پس از تکمیل فرآیند تأمین واحدها، واگذاری آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.