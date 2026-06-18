برپایی نمایشگاه روایی - تبیینی «آقای کشوردوست» در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه روایی-تبیینی زندگانی «رهبر شهید» با عنوان «آقای کشور دوست» صبح پنجشنبه در حرم سید جلالالدین اشرف آستانه اشرفیه برپا شد تا مخاطبان در ردههای سنی مختلف با فرازهای مختلف حیات رهبر شهید از دوران مبارزه تا ولایت رهبر جدید آشنا شوند.
سیدمحمدحسین جعفری، دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان آستانهاشرفیه، در تشریح جزئیات این نمایشگاه اظهار کرد: این رویداد فرهنگی با هدف به تصویر کشیدن فرازهای مختلف حیات رهبر شهید از ولادت تا شهادت و همچنین تبیین ابعاد شخصیت و دوران ولایت امام سیدمجتبی خامنهای برپا شده است.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در قالب غرفههای تخصصی طراحی شده است، افزود: غرفه نخست این نمایشگاه به دوران کودکی و نوجوانی ایشان در مشهد مقدس اختصاص دارد و مخاطبان با دوران جوانی و آغاز فعالیتهای مبارزاتی ایشان در سن ۲۴ سالگی آشنا میشوند.
دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان آستانهاشرفیه تصریح کرد: فعالیتهای مبارزاتی رهبر شهید با تأسی از مجاهد شهید نواب صفوی شکل گرفت و منجر به دستگیریهای مکرر ایشان در ۶ نوبت طی دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی شد.
جعفری با اشاره به بخشهای دیگر این نمایشگاه، اظهار کرد: دوران زندان، مجاهدتهای دوران دفاع مقدس و آغاز ریاستجمهوری ایشان از سال ۱۳۶۰ در مسجد ابوذر تهران تا دوران شکوفایی علمی جمهوری اسلامی، از دیگر محورهای بازروایی شده در این نمایشگاه است.
وی افزود: همچنین بخشی از این رویداد به همزمانی ۹۵ درصد از دوران ریاستجمهوری ایشان با دوران دفاع مقدس تا زمان رحلت امام راحل در سال ۱۳۶۸ و انتخاب ایشان به عنوان خبرگان ملت اختصاص یافته است.
دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان آستانهاشرفیه با اشاره به اینکه غرفه پنجم این نمایشگاه بر موضوع شهادت ایشان توسط رژیم صهیونیستی در اسفند ۱۴۰۴ و آغاز دوره ولایت آیتالله سیدمجتبی تمرکز دارد، ادامه داد: در این بخش، ضمن تبیین ویژگیهای رهبر جدید با توجه به حضور متمادی ایشان در کنار رهبر شهید، بخش ویژهای نیز برای آشنایی با سیره «خادمالرضا» بودن رهبر شهید در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای آشنایی آحاد مردم بهویژه نسل جوان با تاریخ معاصر انقلاب اسلامی و سیره علمی و عملی رهبران نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم آورده است.
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