گروسی: آژانس در مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس شرکت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: وقت نشست با تیم های آمریکایی و ایرانی و زمان نقش آفرینی آژانس برای برداشتن گامهای ملموس فرا رسیده است.

رافائل گروسی همچنین تأکید کرد: ما در مذاکراتی که در سوئیس بین واشنگتن و تهران برگذار خواهد شد، مشارکت خواهیم کرد. ما نقش فعالی ایفا خواهیم کرد و با طرفها نشست خواهیم داشت و اکنون امکان ارائه توضیحات بیشتر نیست.

وی که هیچگاه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ای ایران به عنوان یک کشور پایبند به معاهده ان‌پی‌تی را محکوم نکرد، مدعی شد: زمان اقدامات فنی درباره ایران فرا رسیده و امکانات نیز موجود است و یادداشت تفاهم نیز به همین امر اشاره دارد. باید دستاوردهای خود از یادداشت تفاهم را تثبیت کنیم.

گروسی با طرح این ادعا که «گزارش های ما درباره هسته ای ایران عامل وقوع جنگ نبود»، توافق ایران و آمریکا را بسیار مهم خواند و بدون اشاره به علت اصلی کاهش تعهدات برجامی ایران ادعا کرد که ارتباط و تماس آژانس با ایران در حال حاضر در کمترین سطح قرار دارد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین گفت: آژانس عملیات موثر را در زمینه فنی اجرا خواهد کرد. ه زودی اتفاقاتی را که درباره مسئله هسته ای باید بیافتد و مناطقی که به آن دسترسی پیدا خواهیم کرد و همه مسائل فنی دیگر را مشخص خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: در روزهای آینده طرح شفاف تری را درباره مسئله هسته ای تدوین خواهیم کرد و همه در این خصوص مسئول هستند. در ایران چند سطح برای غنی سازی وجود دارد و خواهیم دید درباره چه چیزی توافق خواهد شد.