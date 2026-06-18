به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی مراسم شهدای هفتم تیر ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای والامقام هفتم تیر، اظهار کرد: مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر روز یکشنبه هفتم تیرماه در قالب تجمع شبانه در شهر خورموج برگزار می‌شود.

وی افزود: شهدای هفتم تیر با نثار جان خود، از آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کردند و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان وظیفه‌ای همگانی است و در این میان شهید میربهزاد شهریاری نیز که با شهادت خود برگ زرین دیگری بر سند پرافتخار این دیار در حوزه شهید و شهادت افزوده است در همین زمره اند.

فرماندار دشتی از برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای روستای بحیری در روز هفتم تیر خبر داد و گفت: این برنامه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت مقام شامخ شهدا برگزار خواهد شد.

مقاتلی بر مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تأکید کرد و ادامه داد: تمامی دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان باید با استفاده از ظرفیت‌های خود در اجرای مطلوب این برنامه فرهنگی و ارزشی همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی مناسب برنامه‌های فرهنگی و انقلابی افزود: لازم است اطلاع‌رسانی گسترده و تولید محتوای مناسب در خصوص شهدای هفتم تیر و فلسفه برگزاری این مراسم در دستور کار قرار گیرد تا نسل جوان بیش از پیش با آرمان‌ها و ارزش‌های شهدا آشنا شوند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: شهدا هیچ نیازی به ما ندارند و این ما هستیم که برای سعادت، عزت و عاقبت‌به‌خیری به مسیر و مکتب شهدا نیازمندیم.

مقاتلی تصریح کرد: هر اندازه بتوانیم فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را در جامعه ترویج دهیم، به همان میزان در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت هویت دینی و ملی جامعه موفق خواهیم بود.

وی بر برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری مراسمات مرتبط با شهدا تأکید کرد و گفت: امیدواریم این مراسم با حضور گسترده مردم و مسئولان، در شأن و جایگاه شهدای گرانقدر هفتم تیر برگزار شود.