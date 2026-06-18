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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

فرماندار دشتی: مراسم شهدای هفتم تیر با مشارکت همگانی برگزار می‌شود

فرماندار دشتی: مراسم شهدای هفتم تیر با مشارکت همگانی برگزار می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر با مشارکت همگانی از جمله دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم در شهر خورموج برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی مراسم شهدای هفتم تیر ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای والامقام هفتم تیر، اظهار کرد: مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر روز یکشنبه هفتم تیرماه در قالب تجمع شبانه در شهر خورموج برگزار می‌شود.

وی افزود: شهدای هفتم تیر با نثار جان خود، از آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کردند و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان وظیفه‌ای همگانی است و در این میان شهید میربهزاد شهریاری نیز که با شهادت خود برگ زرین دیگری بر سند پرافتخار این دیار در حوزه شهید و شهادت افزوده است در همین زمره اند.

فرماندار دشتی از برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای روستای بحیری در روز هفتم تیر خبر داد و گفت: این برنامه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت مقام شامخ شهدا برگزار خواهد شد.

مقاتلی بر مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تأکید کرد و ادامه داد: تمامی دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان باید با استفاده از ظرفیت‌های خود در اجرای مطلوب این برنامه فرهنگی و ارزشی همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی مناسب برنامه‌های فرهنگی و انقلابی افزود: لازم است اطلاع‌رسانی گسترده و تولید محتوای مناسب در خصوص شهدای هفتم تیر و فلسفه برگزاری این مراسم در دستور کار قرار گیرد تا نسل جوان بیش از پیش با آرمان‌ها و ارزش‌های شهدا آشنا شوند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: شهدا هیچ نیازی به ما ندارند و این ما هستیم که برای سعادت، عزت و عاقبت‌به‌خیری به مسیر و مکتب شهدا نیازمندیم.

مقاتلی تصریح کرد: هر اندازه بتوانیم فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را در جامعه ترویج دهیم، به همان میزان در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت هویت دینی و ملی جامعه موفق خواهیم بود.

وی بر برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری مراسمات مرتبط با شهدا تأکید کرد و گفت: امیدواریم این مراسم با حضور گسترده مردم و مسئولان، در شأن و جایگاه شهدای گرانقدر هفتم تیر برگزار شود.

کد مطلب 6864049

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