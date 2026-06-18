به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در اولین سالگرد شهادت سرلشگر شهید محمد کاظمی در مشهد با اشاره به خاطرات خود از شهیدان عرصه امنیت، به تبیین ویژگیهای شخصیتی آنان پرداخت.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص سبک زندگی شهید کاظمی، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: زندگی او پس از دههها خدمت، همچنان ساده و به دور از تجمل بود و حتی وسیله تردد او خودرویی ساده از نوع پراید بوده و هیچ نشانی از اسراف و کوچکترین تجملگرایی در سبک زندگیاش دیده نمیشد. شهید کاظمی به معنای واقعی عمر خود را وقف انقلاب و نظام کرده بود.
وی همچنین گفت: شهید محمد کاظمی، تمام وقت خود را صرف مأموریتهای نظامی و امنیتی کرده و در طول سالهای خدمت، کمتر فرصت حضور در سفرهای خانوادگی یا برنامههای شخصی داشته و زندگی وی کاملاً در مسیر تکلیف و مسئولیتپذیری تعریف شده بود.
کاظمی همچنین با اشاره به التزام این شهید به عبادت و مسائل شرعی گفت: نماز اول وقت، تعبدهای شبانه و پایبندی جدی به اصول دینی از ویژگیهای برجسته شهید کاظمی بود و این روحیه در کنار روحیه تکلیفگرایی در محیط کاری، وی را به الگوی کامل مجاهدت تبدیل کرده بود.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: شهید کاظمی در دوران خدمت خود ضربات مهمی به شبکههای جاسوسی دشمن وارد کرد و با وجود تهدیدهای جدی، هرگز در مسیر مأموریت خود متوقف نشد. به عنوان مثال، وی با اینکه میدانست همواره در حال تعقیب به قصد ترور وی هستند، اما ذرهای تزلزل در ارادهاش به وجود نیامد.
وی با اشاره به رویکرد شهید کاظمی در مسئولیتهای خود گفت: دفاع از حقوق مردم، صیانت از آبروی افراد و مقابله جدی با فساد از ویژگیهای شناختهشده این شهید بود و حراست از نظام جمهوری اسلامی ایران را خط قرمز خود میدانست.
نظر شما