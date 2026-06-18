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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

در ۵ وزن نخست؛

آزادکاران راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جام تختی مشخص شدند

آزادکاران راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جام تختی مشخص شدند

نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی پنج وزن نخست رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است، نفرات راه یافته به دیدار نیمه نهایی مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:


۵۷ کیلوگرم:
امیرمهدی اسماعیلی - علی مومنی
علیرضا سرلک - علی یحیی پور

۶۵ کیلوگرم:
علی اصغر تات - پویا کاکوئی
یاسین رضایی - آرمین حبیب زاده

۷۹ کلیوگرم:
حسین محمد آقایی - عرفان الهی
مهدی اسماعیلی - معین فتوحی

۹۲ کیلوگرم:
جواد فتح خانی - هادی شرفبیانی
امیررضا علی پور - حسین رسولی

۹۷ کیلوگرم:
امیرعلی آقاخانی - ابوالفضل بابالو
احمد بذری - حسین مفیدی

کد مطلب 6864107

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