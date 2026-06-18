به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است، نفرات راه یافته به دیدار نیمه نهایی مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم:

امیرمهدی اسماعیلی - علی مومنی

علیرضا سرلک - علی یحیی پور



۶۵ کیلوگرم:

علی اصغر تات - پویا کاکوئی

یاسین رضایی - آرمین حبیب زاده



۷۹ کلیوگرم:

حسین محمد آقایی - عرفان الهی

مهدی اسماعیلی - معین فتوحی



۹۲ کیلوگرم:

جواد فتح خانی - هادی شرفبیانی

امیررضا علی پور - حسین رسولی



۹۷ کیلوگرم:

امیرعلی آقاخانی - ابوالفضل بابالو

احمد بذری - حسین مفیدی