به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی از صبح امروز (پنجشنبه ۲۸ خرداد) با برگزاری مبارزات ۵ وزن نخست در سالن فجر کرمان آغاز شد.

نفرات راه یافته به دیدار فینال به شرح زیر هستند:



۵۷ کیلوگرم:

امیرمهدی اسماعیلی صفر - علی مومنی ۱۰

علیرضا سرلک ۱۱ - علی یحیی پور ۷

علی مومنی - علیرضا سرلک



۶۵ کیلوگرم:

علی اصغر تات ۳ - پویا کاکوئی صفر

یاسین رضایی ۱۲ - آرمین حبیب زاده ۴

علی اصغر تات - یاسین رضایی



۷۹ کلیوگرم:

حسین محمد آقایی ۴ - عرفان الهی ۱۲

مهدی اسماعیلی ۷ - معین فتوحی ۳

عرفان الهی - مهدی اسماعیلی



۹۲ کیلوگرم:

جواد فتح خانی ۴ - هادی شرفبیانی ۵

امیررضا علی پور ۵ - حسین رسولی صفر

هادی شرفبیانی - امیررضا علی پور



۹۷ کیلوگرم:

امیرعلی آقاخانی ۲ - ابوالفضل بابالو ۶

احمد بذری ۶ - حسین مفیدی ۴

ابوالفضل بابالو - احمد بذری