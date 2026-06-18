به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی از صبح امروز (پنجشنبه ۲۸ خرداد) با برگزاری مبارزات ۵ وزن نخست در سالن فجر کرمان آغاز شد.
نفرات راه یافته به دیدار فینال به شرح زیر هستند:
۵۷ کیلوگرم:
امیرمهدی اسماعیلی صفر - علی مومنی ۱۰
علیرضا سرلک ۱۱ - علی یحیی پور ۷
علی مومنی - علیرضا سرلک
۶۵ کیلوگرم:
علی اصغر تات ۳ - پویا کاکوئی صفر
یاسین رضایی ۱۲ - آرمین حبیب زاده ۴
علی اصغر تات - یاسین رضایی
۷۹ کلیوگرم:
حسین محمد آقایی ۴ - عرفان الهی ۱۲
مهدی اسماعیلی ۷ - معین فتوحی ۳
عرفان الهی - مهدی اسماعیلی
۹۲ کیلوگرم:
جواد فتح خانی ۴ - هادی شرفبیانی ۵
امیررضا علی پور ۵ - حسین رسولی صفر
هادی شرفبیانی - امیررضا علی پور
۹۷ کیلوگرم:
امیرعلی آقاخانی ۲ - ابوالفضل بابالو ۶
احمد بذری ۶ - حسین مفیدی ۴
ابوالفضل بابالو - احمد بذری
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