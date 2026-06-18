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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

استقبال روسیه از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا

استقبال روسیه از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که تأکید ایران بر پایبندی به تعهدات خود در چارچوب پیمان «ان‌پی‌تی» بهترین پاسخ به هرگونه اتهامات بی‌اساس علیه این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: مسکو از دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری میان آمریکا و ایران که در سطح رؤسای جمهور دو کشور امضا شده است، استقبال می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مهم است که همه طرف‌های درگیر به تفاهمات حاصل‌شده میان ایران و آمریکا پایبند بمانند و از هرگونه تشدید تنش جدید جلوگیری کنند.

وزارت خارجه روسیه افزود: تأکید ایران بر پایبندی به تعهدات خود در چارچوب پیمان "ان‌پی‌تی" بهترین پاسخ به هرگونه اتهامات بی‌اساس علیه این کشور است.

مسکو ابراز امیدواری کرد که برقراری صلح میان ایران و آمریکا به بازسازی اعتماد میان کشورهای منطقه خلیج فارس کمک کند.

روسیه تأکید کرد که همچنان آمادگی دارد تا از طریق ابزارهای دیپلماتیک از تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات پایدار و بلندمدت در خاورمیانه حمایت کند.

کد مطلب 6864108

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