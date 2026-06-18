به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: مسکو از دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری میان آمریکا و ایران که در سطح رؤسای جمهور دو کشور امضا شده است، استقبال میکند.
در ادامه این بیانیه آمده است: مهم است که همه طرفهای درگیر به تفاهمات حاصلشده میان ایران و آمریکا پایبند بمانند و از هرگونه تشدید تنش جدید جلوگیری کنند.
وزارت خارجه روسیه افزود: تأکید ایران بر پایبندی به تعهدات خود در چارچوب پیمان "انپیتی" بهترین پاسخ به هرگونه اتهامات بیاساس علیه این کشور است.
مسکو ابراز امیدواری کرد که برقراری صلح میان ایران و آمریکا به بازسازی اعتماد میان کشورهای منطقه خلیج فارس کمک کند.
روسیه تأکید کرد که همچنان آمادگی دارد تا از طریق ابزارهای دیپلماتیک از تلاشها برای دستیابی به ثبات پایدار و بلندمدت در خاورمیانه حمایت کند.
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