بهنام جو: مسیر تشییع رهبر شهید در قم از حرم تا جمکران است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید که به ریاست پورجمشیدیان معاون وزیر کشور در سالن جلسات امام جواد علیهالسلام استانداری قم برگزار شد اظهار کرد: از نخستین لحظات پس از اعلام خبر شهادت، موضوع برگزاری مراسم تشییع در قم در دستور کار قرار گرفت و جلسات مقدماتی برای برنامهریزی این رویداد آغاز شد.
وی افزود: پس از اعلام رسمی نیز روند جلسات با جدیت بیشتری ادامه یافت و موضوعات مختلف اجرایی و میدانی با حضور کارشناسان حوزههای امنیتی اطلاعاتی شهرداری و بخشهای عمرانی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین محورهای بحث در جلسات مختلف تعیین مسیر اصلی تشییع بود که پس از بررسیهای کارشناسی و اولویتبندیهای انجام شده، مسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها تا مسجد مقدس جمکران به عنوان محور اصلی انتخاب شد.
استاندار قم با اشاره به اهمیت انتخاب مسیر مناسب برای برگزاری مراسم گفت: با توجه به ابعاد جمعیتی و حساسیت این آیین، چند گزینه مختلف برای مسیر تشییع بررسی شد و در نهایت مسیر اصلی با اولویتهای اجرایی و امنیتی مشخص شد.
وی افزود: ساختار اجرایی استان قم برای برگزاری مراسمهای بزرگ در سالهای گذشته از جمله تشییع مراجع عظام تقلید، سردار شهید سلیمانی و رئیسجمهور شهید تجربه ارزشمندی دارد و همین تجربه پشتوانه مهمی برای این رویداد محسوب میشود.
وی ادامه داد: ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی استان برای برگزاری این مراسم فراهم است و هماهنگی میان دستگاههای مختلف به صورت مستمر در حال انجام است.
قم آماده میزبانی جمعیت میلیونی است
بهنامجو با اشاره به حجم گسترده حضور مردم در روزهای اخیر در تجمعات شبانه گفت: حضور شبانه مردم قم در اجتماعات عزاداری و برنامههای مذهبی بسیار چشمگیر و بینظیر بوده و این حضور در ایام پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برآوردهای اولیه نشان میدهد مراسم تشییع رهبر شهید با حضور جمعیتی گسترده و میلیونی در شهر مقدس قم همراه خواهد بود و برنامهریزیها بر همین اساس انجام شده است.
وی ادامه داد: بخشی از زائران و شرکتکنندگان در مراسمهای تهران نیز احتمال دارد از روز قبل در قم حضور داشته باشند و استان قم آمادگی کامل برای میزبانی از این جمعیت را دارد.
استاندار قم با اشاره به شرایط اقلیمی این شهر اظهار کرد: با توجه به تفاوت شرایط آب و هوایی قم نسبت به برخی استانها، موضوع دما و تابش آفتاب نیز در برنامهریزیها مورد توجه قرار گرفته است
وی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده دمای هوا در روز برگزاری مراسم در سایه حدود ۴۵ درجه پیشبینی شده و این موضوع در طراحی زمانبندی مراسم لحاظ شده است.
وی ادامه داد: در صورت ورود پیکر مطهر در ساعات شب، تلاش خواهد شد مراسم تشییع از ساعت ۵ صبح آغاز شود تا شرایط دمایی مناسبتر بوده و تا حدود ساعت ۱۱ ادامه یابد.
هماهنگی ملی برای برگزاری باشکوه مراسم در جریان است
بهنامجو در پایان خاطرنشان کرد: از استانهای مختلف درخواست شده همانند برنامههای ملی دیگر از جمله سالروز رحلت امام خمینی (ره)، در این مراسم نیز ساماندهی و هماهنگی لازم برای حضور منظم زائران و شرکتکنندگان انجام شود.
وی افزود: هدف همه دستگاهها برگزاری مراسمی در شأن نظام اسلامی و جایگاه رهبر شهید است و امیدواریم با همکاری همه بخشها، میزبانی شایسته و آبرومندانهای در شهر مقدس قم رقم بخورد.
قم- استاندار قم گفت: محور اصلی تشییع رهبر شهید در شهر مقدس قم از حرم مطهر تا مسجد مقدس جمکران تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید که به ریاست پورجمشیدیان معاون وزیر کشور در سالن جلسات امام جواد علیهالسلام استانداری قم برگزار شد اظهار کرد: از نخستین لحظات پس از اعلام خبر شهادت، موضوع برگزاری مراسم تشییع در قم در دستور کار قرار گرفت و جلسات مقدماتی برای برنامهریزی این رویداد آغاز شد.
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