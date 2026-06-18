سرمایهگذاری ۲۰ همتی در الیگودرز؛ اختصاص اعتبار به سد «عالی محمود»
الیگودرز - استاندار لرستان با اشاره به سرمایهگذاری ۲۰ همتی در الیگودرز، از اختصاص اعتبار به سد «عالی محمود» این شهرستان در سفر رئیسجمهور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز پنجشنبه در جمع فعالان فرهنگی و معتمدین شهرستان الیگودرز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قائد امت، اظهار داشت: نگاه ویژهای در برنامه راهبردی توسعه استان به شهرستان الیگودرز داشتهایم.
سرمایهگذاری ۲۰ همتی در الیگودرز
وی گفت: بر اساس برنامه توسعه پنجساله استان، باید ۲۰ همت سرمایهگذاری در الیگودرز صورت بگیرد و سالانه هزار و ۶۰۰ شغل از این محل، ایجاد شود.
وی ادامه داد: این برنامه در حوزههای عمرانی، اقتصادی، زیرساختی، فرهنگی و... متناسب با ظرفیتهای این شهرستان پهناور، طراحی و تدوین شده است.
استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان فقط خرمآباد، بروجرد و چند نقطه جغرافیایی نیست، اظهار کرد: برنامه توسعه استان و نگاه ما بهاندازه یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر لرستانی است و در شهرستان الیگودرز نیز اولویتهای این شهرستان بهویژه در حوزه آب و کشاورزی، موردتوجه جدی قرار دارد.
اختصاص اعتبار به سد «عالی محمود» در سفر رئیسجمهور
شاهرخی با اشاره به اینکه در جریان سفر رئیسجمهور به استان و با پیگیری نماینده الیگودرز، اعتبار مناسبی به سد «عالی محمود» اختصاص یافت، افزود: باوجود این برنامه، سدهای در حال ساخت شهرستان تکمیل میشوند و داستان «قمرود» و حقابه الیگودرز برای همیشه تمام شود.
وی تصریح کرد: در حوزه آب، نیاز ما و حقابه ما در شهرستان حدود ۱۴.۶ میلیون مترمکعب است. این میزان حق مسلم و قطعی ما است که تخصیصیافته و در اختیار شما است؛ ولی اگر مازاد داشته باشیم در اختیار سایر مناطق قرار میگیرد؛ زیرا بنا نیست الیگودرز بهعنوان سرچشمه، خشک باشد.
استاندار لرستان با اشاره به گستردگی الیگودرز و اهمیت خدمات درمانی در این شهرستان نیز، گفت: در صورت بروز مشکل مردم این شهرستان باید به تهران، اراک و خرمآباد مراجعه کنند که این امر در زمینه بیماریهایی مانند قلب و... مشکلساز و پرهزینه است و برایناساس علاوه بر دیدن نیازهای این حوزه از ظرفیت خیرین استفاده شده است.
مردم الیگودرز، مردمی بزرگ و بااصالت هستند
شاهرخی، افزود: از همه ظرفیتها بهویژه خیرین و سرمایهگذاری برای توسعه هرچه بیشتر شهرستان استفاده خواهد شد و امروز شاهد بودیم که آقای احمدرضا گودرزی کارآفرین و خیر در حوزه بهداشت و درمان با اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان، خدمات ارزندهای به این حوزه خواهند داشت و امکاناتی مانند اتاق عمل اختصاص برای بیماریهای قلبی، ساخت ۱۶ واحد مسکونی مجهز برای اقامت پزشکان متخصصی که در شهرستان حضور مییابند و گسترش خدمات اورژانس، ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: مردم الیگودرز، مردمی بزرگ و بااصالت هستند، طوایف این شهرستان ریشه در تاریخ دارند و این خطه، زیستگاه انسانهای فهیم و بزرگ است و برهمن بر اساس طبق اصل شایستهسالاری از ظرفیت این خطه در مدیریت استان استفاده کردهایم.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم ایران و اقصینقاط لرستان در جریان جنگ تحمیلی اخیر در خیابان، بیان داشت: این حضور هیمنه استکبار را درهم شکست و باید توجه داشته باشیم که امروز تحت فرامین رهبر معظم انقلاب، رزم جانانه رزمندگان و تلاشهای دولت، در حال مبارزه با دو قدرت بزرگ هستیم و جنگ نیز تبعاتی مانند گرانی و تورم به همراه دارد که در این راستا در سطح استان با هرگونه گرانفروشی و کمفروشی برخورد خواهد شد و دستگاههای ذیربط هم باید در این زمینه بهصورت جدی، اقدام کنند.
نظر شما