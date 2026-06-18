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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

وزیر سابق پاکستانی:

یادداشت تفاهم اسلام‌آباد سند تسلیم بی‌قیدوشرط آمریکا است

یادداشت تفاهم اسلام‌آباد سند تسلیم بی‌قیدوشرط آمریکا است

وزیر اقتصاد سابق پاکستان تأکید کرد: قرار بود ایران سلاح‌هایش را زمین بگذارد، اما در نهایت این آمریکا بود که سلاح‌ها را بر زمین گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد سابق پاکستان به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا واکنش نشان داد.

«اسد عمر» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در آغاز جنگ ایران، ترامپ خواستار تسلیم بی‌قیدوشرط ایران شده بود. اما در نهایت، این خواسته محقق شد! «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» (MOU) در واقع سند تسلیم بی‌قیدوشرط آمریکا است.

وزیر اقتصاد سابق پاکستان تأکید کرد: قرار بود ایران سلاح‌هایش را زمین بگذارد، اما در نهایت این آمریکا بود که سلاح‌ها را بر زمین گذاشت.

این سیاستمدار پاکستانی پیشتر هم گفته بود: به مردم شجاع ایران که حاضر نشدند بر سر حاکمیت ملی خود سازش کنند و موفق شدند، تبریک می گویم.

کد مطلب 6864222

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