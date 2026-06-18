عتباتی: ۵۳ درصد پرونده های آذربایجان غربی منجر به صلح و سازش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام ماه محرم، اظهار کرد: ‌سال گذشته ۷۶۰ هزار پرونده در مجموعه قضایی استان تشکیل شد که با توجه به تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور در اواخر سال ۱۴۰۴ و وقفه ایجاد شده در مدت پایانی سال ، همکاران مجموعه قضایی استان خالصانه در طول ایام جنگ پای کار ماندند.

وی ادامه داد: علاوه بر این پرونده ها، به بیش از ۴ هزار پرونده که از سال‌های پیش مانده بودند نیز رسیدگی کرده و تعیین تکلیف کردند.

عتباتی همچنین با اشاره به کمبود کادر قضایی و فضای اداری در استان گفت: ما توانستیم با مساعدت ها و حمایت‌های ریاست قوه قضائیه بخشی از کمبود کادر قضایی استان را که استان ما از سال‌های پیش با آن مواجه بود مرتفع کرده و در ادامه با مد نظر قراردادن نیازهای آموزشی قضات و ارائه آموزش های لازم و برگزاری دوره های کارآموزی سعی کردیم بدنه تشکیلات قضایی را تقویت کنیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت:در زمینه توسعه فضاهای اداری قضایی استان کارهای بسیار خوبی انجام شده به طوری که هم اکنون ۴۲ هزار مترمربع فضای اداری در استان در دست احداث است.

عتباتی اضافه کرد: همچنین با استفاده از ظرفیت ‌های مختلف صلحی و برگزاری پویش های مختلف صلح و سازش توانستیم درصد صلح سازش را به ۵۳ درصد رسانده و نیز تعداد ۲۸ فقره پرونده قصاص را با اخذ رضایت از اولیای دم منجر به صلح و سازش شود.

وی با اشاره به برخی دیگر از اقدامت مهم دستگاه قضایی استان در زمینه های مختلفی از جمله، حمایت های قضائی از سرمایه گذاری با برگزاری ۲۵ جلسه و ۱۴۸ مصوبه، بحث صیانت از حقوق عامه و برگزاری جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال، اقدامات مهم حوزه پیشگیری ، صدور اسناد تک‌ برگی، ابلاغ های الکترونیک، دادرسی های برخط ، جمع آوری کمک‌های مردمی، مهارت آموزی زندانیان، فرهنگ سازی و سایر اقدامات شاخصی که در زمینه های قضایی بسیار اثربخش بوده و ضمن ایجاد آرامش و امنیت در جامعه از تضییع حقوق مردم جلوگیری کرده و موجب رضایتمندی عموم از دستگاه قضایی نیز می شوند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه نیز در این دیدار پس از استماع سخنان و گزارش رئیس کل دادگستری استان ضمن تسلیت و تعزیت به مناسبت ماه محرم و تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان جنگهای تحمیلی بویژه شهدای ۷ تیر گفت: مردم ما ثابت کردند که همواره و همه گونه پای کار این نظام و انقلاب بوده و هستند، مردم خود را نشان دادند و الان نوبت مدیران و مسئولین هست که با کار جهادی و تلاش شبانه روزی در مسیر خدمت به این مردم و گره گشایی از مشکلات ایشان گام برداشته و موجب امیدواری و اعتماد مردم شوند.