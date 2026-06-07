۵۸ نفر از محکومان دادگاه های آذربایجان غربی شامل عفو رهبری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد:با تشکیل جلسات متناسب کمیسیون عفو، همچنین بازدیدها و دیدارهای چهره به چهره با زندانیان، پس از بررسی وضعیت اصلاح، بازپروری و تنبه زندانیان و با لحاظ شرایطی همچون تاهل، سن، نوع جرم ارتکابی، میزان مواد مخدر، وضعیت تنبه فرد بزهکار موافقت اولیه در کمیسون عفو انجام و نهایتا پس از پیشنهاد ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، ایشان با عفو تعداد ۵۸ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب استان موافقت کردند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: شش نفر از این محکومان که جرایم آنها غیرامنیتی و عمدتا در حوزه مواد مخدر بود، با توجه به اصلاح رفتاری، تاهل و سرپرستی خانوار، و فقدان سابقه کیفری و میزان مواد مخدر نیز مشمول عفو حکیمانه رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند.