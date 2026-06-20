میانگین رسیدگی به پرونده های قضایی در آذربایجان غربی به ۶۷ روز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: در زمینه میانگین زمان رسیدگی این مدت از ۱۰۹ روز در سال ۱۴۰۰ به ۶۷ روز در حال حاضر رسیده است و در زمینه ابلاغ الکترونیک در حال حاضر ۹۸ درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیک بوده و درصد اتقان آرا نیز ۸۲ درصد است.

وی ادامه داد: در سال گذشته تعداد ۷۶۰ هزار اظهار نظر قضایی توسط ۴۰۰ قاضی انجام شد که نشان دهنده همین کار جهادی و تلاش ایثارگرانه توسط قضات و مجموعه های قضایی استان است.

عتباتی در ادامه با بیان اینکه طی سال گذشته ۱۲۰۰ نفر زندانی جرایم غیرعمد در استان با کمک‌های مردمی آزاد شدند، گفت: امسال نیز ۴۴ زندانی از محل کمک‌های ستاد دیه استان آزاد شدند.

اشتغال ۳۰۰۰ زندانی آذربایجان غربی در خارج زندان

وی با اشاره به اشتغال حدود ۳هزار نفر از زندانیان در واحدهای تولیدی داخل و خارج از زندان استان، تصریح کرد: آذربایجان‌غربی در ردیف استان‌های پیشرو در اشتغال زندانیان است.

عتباتی با اشاره به حمایت قضائی از واحدهای تولیدی راکد و سرمایه‌گذاری در استان طی سال گذشته گفت: با تشکیل ۲۵ جلسه کمیته حمایت قضایی، ۱۴۸ مصوبه صادر شد که منجر به حفظ و یا ایجاد اشتغال برای ۸ هزار نفر در استان شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به مدیریت اعتراضات در جنگ ۱۲ روزه در دی ماه سال گذشته گفت: در این راستا تعداد زیادی از عوامل موساد و سرشاخه‌های عوامل نفوذی در استان شناسایی و برخورد قضایی شده و در جنگ رمضان، تعداد ۱۰ نفر از عوامل ایجاد ناامنی که مستقیم با موساد در ارتباط بودند، دستگیر و محاکمه شدند.

۱۳ پرونده قصاص نفس منجر به صلح و سازش شده است

وی با اشاره به وجود فرهنگ صلح و سازش در استان و وحدت شیعه و سنی افزود: در سال گذشته ۲۸ پرونده و طی ۳ ماهه امسال ۱۳ پرونده قصاص نفس منجر به صلح و سازش شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه ارومیه یکی از استان‌هایی است که قاضی تربیت می‌کند، افزود: در حال حاضر حدود ۴۴۰ قاضی به قضاوت در استان مشغولند اما هنوز ۹۰ قاضی کمبود احساس می‌شود.

عتباتی، با اشاره به رویکرد قاطع این مجموعه در برخورد با برهم‌ زنندگان امنیت عمومی اظهار کرد: آذربایجان‌ غربی محل جولان اراذل و اوباش نیست و در سایه هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاه قضایی با فرماندهی انتظامی، برخوردهای بازدارنده و قانونی با این افراد انجام شده که موجب کاهش اقدامات شرورانه در استان شده است.

وی افزود: برخورد با اراذل و اوباش، عناصر مخل امنیت و مفسدان اقتصادی با قدرت و بدون هیچ‌ گونه اغماض ادامه خواهد داشت و پرونده‌های مرتبط با جرائم اقتصادی نیز در محاکم انقلاب در حال رسیدگی است.

توقیف اموال ۱۳۰ نفر از عناصر خود فروخته

عتباتی با اشاره به اقدامات انجام شده در جریان جنگ اخیر، تصریح کرد: با همکاری مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی، عوامل مرتبط با دشمن و جاسوسان شناسایی شدند که برای تعدادی از آنان احکام قاطع صادر شده و برخی دیگر نیز در فرآیند رسیدگی و صدور رای قرار دارند.

وی ادامه داد: اموال ۱۳۰ نفر از عناصر خودفروخته و مرتبط با دشمن نیز در چارچوب قانون توقیف شده و روند رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌ غربی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از تولید و معیشت مردم گفت: در شرایط جنگ، مجوزهای قضایی لازم برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی با سرعت صادر شد تا ضمن تأمین نیازهای مردم، از توقف فعالیت کارخانه‌ها و تعدیل نیروی کار جلوگیری شود.

آزادی ۱۲۰۰ نفر زندانی مالی در آذربایجان غربی

وی از آزادی ۱۲۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام با کمک‌های مردمی و حمایت ستاد دیه استان محقق شد و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان برای آزادی این زندانیان جمع‌آوری و هزینه شد که نشان‌دهنده اعتماد مردم به مجموعه ستاد دیه است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌ غربی در ادامه با اشاره به صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال اظهار کرد: اقدامات متعددی در این حوزه انجام شده و در راستای تحقق درآمدهای دولتی استان، مجوز برداشت مستقیم هزار میلیارد تومان از محل حساب‌های شرکت بهره‌بردار معدن طلا، با رعایت مقررات قضایی و هماهنگی استاندار صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: این منابع برای تامین آمبولانس، تجهیزات درمانی و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش‌های درمانی و عمرانی استان هزینه شده است.

عتباتی همچنین از کشف و پیگیری پرونده‌های مهم فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد و افزود: با اقدامات انجام‌شده، ارقام قابل توجهی از مطالبات مالیاتی دولت وصول شد.

وی با اشاره به بهره‌مندی تعدادی از محکومان از عفو مقام معظم رهبری گفت: در فاصله عید قربان تا عید غدیر، شماری از محکومان به اعدام مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند که این موضوع جلوه‌ای از رأفت اسلامی در کنار اجرای عدالت است.