عتباتی: قاتل وکیل دادگستری در بخش محمدیار شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک فقره قتل عمدی در حوزه قضایی بخش محمدیار شهرستان نقده ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی طی دستوری به رئیس حوزه قضایی محمدیار و دادستان نقده شناسایی عامل قتل وکیل دادگستری را صادر کرد.

در این دستور آمده است با انجام اقدامات قضایی لازم و با استفاده از ظرفیت پلیس آگاهی و بهره‌گیری از امور تخصصی، فنی پلیس آگاهی استان نسبت به شناسایی و دستگیری عامل قتل اقدام کنید.

مقتول کارآموز وکالت بوده که حدود سه ماه بوده با پایان دوره کارآموزی کار وکالت را آغاز کرده بود و توسط فرد یا افراد ناشناس در خارج از شهر و توسط اسلحه گرم به قتل رسیده است که تعقیب، شناسایی و دستگیری عامل در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار دارد.