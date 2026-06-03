به گزارش خبرگزاری مهر، ناصرعتباتی با اعلام این خبر اظهار کرد: آذرماه سال گذشته در پی وقوع درگیری طایفه‌ای و نزاع دسته‌جمعی در حوزه قضایی انزل شهرستان ارومیه ۳ فقره قتل عمدی به وقوع پیوست.

وی افزود: پس از دستگیری، عاملان و مرتکبان این درگیری با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و پرونده در روند رسیدگی و تحقیقات قرار گرفت.

عتباتی ادامه داد: در ایام رمضان و به حرمت خون شهداء خصوصاً امام شهید و وساطت ریش سفیدان و صلح یاران و رئیس حوزه قضایی انزل موجب حصول سازش و رضایت اولیای دم شد.

عتباتی از شهروندان خواست از رفتارهای هیجانی و لحظه‌ای خشونت بار پرهیز کنند و در مواقع بروز اختلاف مشکل را از طریق مبادی قانونی حل و فصل کنند.

در پوشش به حرمت امام شهید و شهدای جنگ رمضان می بخشم ۹ فقره سازش قتل عمد در استان محقق شده است.