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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

دستگیری عامل ترور شهید از کارکنان فراجای کرمانشاه در سردشت

دستگیری عامل ترور شهید از کارکنان فراجای کرمانشاه در سردشت

ارومیه - رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از دستگیری عامل ترور شهید سرهنگ دوم محسن چهری از کارکنان فراجای کرمانشاه در سردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: مرتکب که از تروریست‌ها و اشرار مسلح است در یک عملیات تروریستی در شهرستان کرمانشاه، سرهنگ دوم محسن چهری از کارکنان فراجای استان کرمانشاه را به شهادت رسانده و متواری شده بود.

وی افزود: با هماهنگی و همکاری موثر دستگاه قضایی استان خصوصا رئیس دادگستری و دادستان سردشت با هنگ مرزی سردشت ۱۹ تیرماه این قاتل فراری دستگیر و تحت نظر بازپرسی قرار گرفت.

شهید سرهنگ دوم محسن چهری، از کارکنان فراجای کرمانشاه بود که در ۱۲ تیرماه به دست اشرار مسلح تروریست به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

کد مطلب 6885274

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